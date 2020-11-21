紐約隨機攻擊！帽T男「橄欖球式衝刺」撞女落鐵軌　下秒列車開過

Subway shove at Union Square 8:30am. Cops say suspect timed push so victim would get hit by train. Somehow she not only survived, but suffered only minor injuries; landed between the tracks. Cops say 24-year-old suspect Aditya Vemulapati is emotionally disturbed and homeless. pic.twitter.com/Qvy8xwgFTk — CeFaan Kim (@CeFaanKim) November 20, 2020

記者張靖榕／綜合外電報導

美國紐約19日發生地鐵隨機攻擊事件，一名帽T男子在第十四街聯合廣場地鐵站上看準時機，趁列車進站前1、2秒的時間內，將一名婦女撞落月台。列車入站後緊急煞車，但仍開過婦女所在區段，月台上的人則受到極大驚嚇，其中一名男子還雙手抱頭轉身背對事發現場。

綜合外電報導，美東時間19日上午接近9點，身穿灰色帽T、帽子遮蓋過頭的年輕男子在月台上徘迴約15秒後，隨即以橄欖球衝刺姿勢攔腰撞上月台邊緣的女子，對方反應不及立刻往前撲倒，落在軌道中央。





▲男子犯案後隨即被捕。（圖／翻攝自推特「@CeFaanKim」）

旁人見狀全不知所措，2秒後列車進站，帽T男起先往出口階梯走去，被叫住後轉身高舉雙手並趴在地上，因犯案現場一名持武警衛當時正好就在他身邊。

警方表示，被捕的帽T男現年24歲，名叫維穆拉帕蒂（Aditya Vemulapati），來自密西根州，前不久才剛到紐約 ，目前因無住所、工作，暫為遊民身分。他被控謀殺未遂、襲擊等罪名，動機仍在調查中。

落軌的女子年約40歲，她被撞倒後的第一個反應是抱頭保護自己，整個人蜷縮在枕木上，身體四肢盡量遠離兩旁鐵軌，這動作讓她最終只受到輕傷，到醫院治療後已返回家中。