更新／威州商場爆槍擊事件！　兇嫌闖入「掃射12槍」至少8人中彈

▲密爾瓦基商場5傷，警方全力追緝中。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國威斯康辛州大城密爾瓦基一處大型商場，於美東時間周五（20日）發生一起槍擊事件，嫌犯闖入商場後開槍掃射，造成5人受傷。目前警方仍在追捕嫌犯一人，傷者皆已送往醫院。

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最新報導指出，瓦瓦托薩市警察局長威博（Barry Weber）指出，目前清查至少7名成年人和1名青少年受傷，傷勢狀況未明，但無人死亡。他根據目擊者初步描述，槍手目測為20歲到30多歲的白人男性，確切身分與動機有待進一步判定。

目前購物中心已全面封鎖，部分顧客表示他們還有朋友仍滯留在商場內。

綜合外電報導，案發地點位於密爾瓦基郡內瓦瓦托薩市（Wauwatosa）的大型商場，市長麥可布萊德（Dennis McBride）於20日下午的聲明中表示，嫌犯目前仍在逃，據目擊者指出嫌犯共發射8至12發子彈。

當地媒體報導至少5人受傷送醫，3人中彈倒地，另2人雖受槍傷但仍能坐起，意識相當清楚。擁有該家商場的「布魯克飛德物產」（Brookfield Properties）在聲明中表達難過與憤怒，不過拒絕進一步評論。

美國聯邦調查局（FBI）密爾瓦基分部在推特上表示，已經派員前往事發現場協助。