美環保署長卸任前才訪台　國民黨提醒蔡英文思考這件事

▲江啟臣、蔡英文。（圖／記者湯興漢攝、記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

美國《紐約時報》本週四（19日）報導，美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）即將在12月初率團訪問台灣。外交部長吳釗燮20日證實「細節還在討論，定案就對外說明」。對此，國民黨國際事務部主任李大中提醒，美國高層官員訪問我國是好事，但值此美國政權交替的敏感時刻，應該要有更審慎的評估。

《紐約時報》引述3名消息來源指出，惠勒預計12月5日率領約10人團體出訪台灣。為了避免抵台後必須防疫隔離，一行人將搭乘包機，預計費用為25萬美元（約713萬元台幣）。另根據美國環保署和美國在台協會（AIT）公文，一行人訪台3日的花費為4.5萬美元（約128萬元台幣）。

國民黨主席江啟臣對惠勒的訪問表示歡迎，但要求台美在互利互惠、符合聯合國與區域組織相關標準的前提下，發展台美雙邊環保合作。

針對惠勒訪台的時機，李大中提醒，美國高層官員訪問我國是好事，但值此美國政權交替的敏感時刻，政府在此時間點力邀美國高層官員訪台，在事前應該要有更審慎、全面與細緻的評估。

「實在是看不懂這是哪招」，國民黨國際事務部副主任何志勇呼籲蔡政府要三思，一來是美國大選已過，台灣必須要往前走，無須也不該再把台灣捲入美國國內政治紛爭中，蔡政府必須盡全力彌補當初押寶錯誤，所造成未來民主黨政府上台後，可能對台政策因此改變的後遺症；其次，假設惠勒此行有涉及我國公帑支出，蔡政府應想想如何把錢用在刀口上。