LIVE／台美啟動「經濟繁榮夥伴對話」　簽備忘錄深化合作

記者陳家祥／台北報導

「台美經濟繁榮夥伴對話」實體、線上會議20日展開，為台美合作體制化邁開重要一步。駐美代表蕭美琴與美國在台協會執行理事藍鶯（Ingrid Larson）於開幕式中簽署備忘錄，確保未來雙邊可持續對話，建立更深化與全面性的台美經濟合作關係。外交部將在21日上午召開記者會向國人報告成果，《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲台美經濟繁榮夥伴對話20日登場，駐美代表蕭美琴（右）與美國在台協會執行理事藍鶯（左）在美國國務次卿柯拉克（左2）與經濟部次長陳正祺（右2）見證下，簽署備忘錄。（圖／駐美代表處提供）



總統蔡英文8月30日宣布將在明年元旦放寬含瘦肉精美豬進口標準後，隔天美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）隨即宣布，將創立美台雙邊經濟暨商業對話，最後敲定在華府與台北兩地舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」。

實體部分，由經濟部次長陳正祺與美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）在華府召開；線上會議則是由經濟部長王美花、行政院政務委員鄧振中與相關官員以視訊方式參與。雙方將就全球健康安全、科學與技術、5G乾淨網絡、供應鏈、投資審查、基礎建設及能源等議題進行討論。