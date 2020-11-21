揪公投案限期補正「疑點」　羅智強：中選會秀下限、綠營殘害民主

▲國民黨革實院長羅智強。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對中選會20日決議要求國民黨須限期補正「公投綁大選」與「顧食安公投」等兩案，國民黨革實院長羅智強21日砲轟，中選會終於秀下限，要求補件可讓中選會再拖60天，「民進黨真的要殘害台灣的民主到這個地步嗎，真的要逼迫人民，在憤怒中爆發？」

「民進黨納粹黨，砍完中天砍公投。」羅智強21日在臉書表示，反萊豬的民意居高不下，20日中選會終於秀出下限，直接要求補件，讓中選會可以再拖60天。

羅智強指出，反萊豬公投的主文，訴求禁止「萊克多巴胺等乙型受體素」的豬隻肉品進口，中選會說目前政府只有開放萊克多巴胺，沒有開放其他的乙型受體素，與「重大政策複決」要件不符，要求補正。

他質疑，不過，2018年的「反核食公投」，不也是政府維持禁止，而以公投複決嗎？法律根本沒有規定，公投主文一定要與政府現有的政策完全不同。

至於「綁大選公投」方面，羅志強指出，中選會說「主文內容淺顯明瞭」，但是公投法規定，只能公投「立法原則」而非「具體條文」，所以又要求補件。

「這真的是貽笑大方」。羅智強批評，公投法規定公投「立法原則」而非「具體條文」，是因為法律往往互相牽連配套，如果要一一把必須修正的條文列舉出來太過繁瑣，因此要求立法機構，依據公投通過的主文去全盤修正，而不是說「主文寫得太清楚，就變成具體條文，不能公投」。

羅智強再罵，這些簡單的道理民進黨也不會不懂，只是民進黨心知肚明，自己現在站在民意的對立面，所以再怎麼難看，也必須要封殺公投，千萬不能讓綁大選、反萊豬的公投趕上2021年。「民進黨真的要殘害台灣的民主到這個地步嗎，真的要逼迫人民，在憤怒中爆發？」

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