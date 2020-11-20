蘇震清妻淚控檢調「妖魔化」　公布偵訊錄音檔遭「雜訊遮蔽」

記者蔡文鈴／台北報導

民進黨立委蘇震清捲入收賄案遭到羈押，不過他的太太廖靖汝20日出面含淚控訴檢方偵訊錄音檔「人為變造」，質疑是否刻意「妖魔化」蘇震清。

▲蘇震清夫人廖靖汝於蘇震清出庭前夕召開記者會，說明檢方偵訊錄音檔疑遭「人為變造」一事。（圖／記者李毓康攝，下同）



廖靖汝表示，丈夫遭到羈押以來，從媒體報導中彷彿看到一個完全陌生、不認識、妖魔化的蘇震清，不解檢調調查過程中不斷對媒體放話，是想塑造什麼樣的故事？

廖靖汝指出，調查中有許多關鍵錄音檔案遭雜訊遮蔽，因此請專家鑑定發現是「人為因素」，因此合理懷疑其中隱匿誘導被告、條件交換的行為，但檢察官卻稱是錄音設備故障。

廖靖汝懷疑，如此重大案件，資源最多、設備最好的北檢，設備故障都沒發現，難道偵訊室檔案都有問題嗎？接著播放受到雜訊干擾音檔給現場媒體。

從廖靖汝提供的兩段音檔中可發現，內容都遭到雜訊干擾，並且斷斷續續的，完全無法辨識偵訊內容，廖靖汝認為，錄音檔遭到遮蔽，這是否有計畫「妖魔化」蘇震清。

廖靖汝也提到，調查期間檢調稱蘇在案發前兩周還錢 ，但其實早在在106年10月就還清，郭克銘跟蘇震清根本沒關係，但卻被故意扭曲，指稱是蘇震清助理或辦公室主任惡意的消息，但也因為蘇震清被羈押，讓他無從對社會大眾辯駁。

廖靖汝強調自己不斷謹守偵查不公開原則，但外界卻仍有許多不實報導，她相信先生的為人處事跟政治操守，絕對禁的起時間跟司法的檢驗，但看到檢調的調查跟不實報導後，讓她不禁懷疑「還能期待司法嗎？」

因此，廖靖汝站出來捍衛司法人權，要求獲得公平的審判機會，監察院或相關單位應介入調查，還給司法人權正義希望。