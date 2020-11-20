LIVE／代夫出征！蘇震清錄音疑遭變造　妻子14:30親上火線

記者蘇晏男／台北報導

前太流董座李恆隆為奪回SOGO經營權，涉嫌透過白手套行賄多名立委，其中民進黨立委蘇震清收賄2580萬，登本案「榜首」。台北地院20日首度提訊蘇震清到庭，而他的太太廖靖汝也在下午2時30分於立法院召開記者會，預料將說明檢方偵訊錄音檔疑遭「人為變造」一事。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲立委蘇震清涉嫌收賄遭移送北檢。（資料照／記者游宗樺攝）

根據《上報》獨家報導，蘇震清律師團近日重新比對檢方的訊問筆錄和偵訊光碟等內容，發現有錄音內容出現干擾雜訊，導致檢方和證人的偵訊談話無法辨識。事後經「聲紋鑑定公司」專業人員檢驗，直指相關證物被汙染，因此將在法庭上質疑檢方的訊問光碟證物是否遭人為變造。

另外，蘇震清20日出庭表示，他與李恆隆間的金流，都是朋友借貸，且早在2017年就還清了，但偵查期間消息不斷流出，使媒體報導他在「被搜索前10多天」才開始還錢，更質疑檢方變造調查錄音，就是要將他定罪、妖魔化。

檢察官則鄭重澄清是錄音設備問題，將提供完整錄音檔給律師，也希望立院能給北檢多點預算更新硬體，避免再造成民眾誤會。

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