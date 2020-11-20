涉收2580萬不認貪！蘇震清控檢方妖魔化：借款2017年就還清

▲立委蘇震清20日出庭收賄案，稱與李恆隆借的2580萬早在2017年就還清，痛訴檢方將他妖魔化。（圖，資料照／記者游宗樺攝）

記者羅志華／台北報導

北院密集審理立委收賄案，20日傳涉嫌收受2580萬、本件涉案金額最高的蘇震清到庭，他表示，與太流前董座李恆隆間的金流，都是朋友借貸，且早在2017年就還清了，但偵查期間消息不斷流出，使媒體報導他在「被搜索前10多天」才開始還錢，更質疑檢方變造調查錄音，就是要將他定罪、妖魔化；檢察官鄭重澄清是錄音設備問題，將提供完整錄音檔給律師，也希望立院能給北檢多點預算更新硬體，避免再造成民眾誤會。

蘇震清表示，他經蔡煌瑯介紹認識李恆隆，得知SOGO爭議後接受陳情，陸續召開會議、或請經濟部說明；而他因周轉問題，陸續向李恆隆借款50、230、300萬，當時李恆隆稱「借朋友錢沒在收利息」，他之後也以現金陸續償還，2015年為準備選舉，他向陸姓友人借錢不成，只好在政治獻金專戶成立前，請李恆隆幫忙，2次借1000萬，都各簽了2張500萬支票做擔保，之後也在2017年間以支票還清。

蘇震清痛訴，他做立委沒包過工程、沒收任何紅包，違法的事他很清楚，真要收賄，又何必用支票往來留下紀錄，至於會用助理的帳戶收款，則是因他本人的帳戶都在屏東，為了方便才用台北助理的戶頭。

律師表示，立委接受民眾陳情，並不屬於法定職務，且蘇震清也只是提議，經濟部最後也沒採用意見，並沒有造成實質影響，至於和李恆隆間的金流，錢都還了，自然能認定是借款、不是賄款，且李恆隆被羈押前後說法大不同，檢方若僅以李恆隆的證詞，就認定蘇震清收賄，證據並不夠充分。

律師另指出，聲請調查錄音檔時，不僅遭檢方刁難，錄音檔中，更有講到幾個關鍵問題時就出現雜訊，甚至還有在長達43分鐘的雜訊後，才聽到李恆隆回答「是出於自由意志表示」，質疑檢方事先與李恆隆談條件，也主張應調查是誰在隱蔽錄音。

檢察官鄭重澄清，指訊問李恆隆時，因其中一組錄音設備出問題，才會有雜訊，但另外一組設備，有完整將聲音錄下，且從錄影中，也可看出李恆隆全程在3位律師陪同下訊問，後續將提供完整錄音檔給蘇震清委任律師。

檢察官認為，律師未向檢方查證，就公然質疑檢方變造錄音，是相當惡意的曲解及控訴，立委收賄案是歷史性事件，偵查團隊在過程中，都相當謹慎遵守刑事訴訟法規範，希望本次誤會，能喚起社會及立院的關注，給予北檢更多預算更新硬體，以應付龐大的案量，避免再造成民眾疑慮。

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