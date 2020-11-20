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批蘇嘉全「喬司法」護姪子內線交易　屏東縣議員王景山遭起訴

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▲▼國民黨籍屏東議員王景山和民眾抗議北檢偵辦誠美材不傳喚蘇震清。（圖／記者劉昌松攝）

▲屏東議員王景山去年在北檢前公開質疑蘇嘉全「喬司法」被起訴涉嫌誹謗。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

屏東縣議員王景山去年到台北地檢署外，抗議當時立法院長蘇嘉全「喬司法」，讓涉嫌內線交易案的姪子蘇震清，都未遭檢調傳喚，蘇嘉全不滿受辱提告，台北地檢署認為王景山指控不實，20日依誹謗罪嫌起訴王景山，另外蘇震清因確實被報導涉及北檢偵辦中的誠美材內線交易案，屬可受公評之事，因此蘇震清提告部分不起訴。

檢調2019年4月間偵辦股市「四大金釵」葉美麗涉嫌誠美材掏空案時，有週刊報導，蘇震清另外有私下購買郡宏光電股票，捲入誠美材經營權糾紛，當時蘇震清到北檢提告自清，為了讓郡宏公司經營方便，所以把股票借名登記在業美麗名下，到目前都沒賣出，也沒有涉入誠美材案。

▲總統府秘書長蘇嘉全率考試院正副院長及委員提名人拜會時代力量。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘇嘉全已在姪子蘇震清設集體收賄案後，請辭總統府秘書長職務。（資料照／記者林敬旻攝）

約50名自稱屏東鄉親的民眾，在2019年11月立委大選前，北檢高喊口號，質疑「蘇嘉全施壓，北檢變啞巴」，議員王景山更當眾表示，「要告訴蘇嘉全，你違法，喬司法，讓蘇震清敢違法、敢內線交易；從4月份發生到現在，竟然連叫來問都沒有，懇請北檢盡快辦蘇震清的誠美材案。」

蘇嘉全、蘇震清事後分別提告妨害名譽等罪，北檢調查後，將王景山不實指控蘇嘉全干涉司法部分提起公訴。據了解，蘇震清因另涉立委集體收受太平洋流通前董座李恆隆賄賂遭收押時，已被檢調單位秘密提訊了解誠美材相關案情。

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