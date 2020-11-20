反毒豬講座燃怒火！台南議員王家貞：齊聲向瘦肉精毒豬說「不」

▲台南市議員王家貞服務處等單位舉辦「守護消費者健康、免於瘦肉精威脅」免費健康講座，特別邀請了前榮民總醫院精神科蘇偉碩醫師等人開講。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

含萊克多巴胺的美國毒豬即將叩關來台，11月19日晚上由台南市東門青溪協會主辦，並偕同台南市議員王家貞服務處、救國團東區團委會、德光里、衛國里、崇明里等辦公室協辦的「守護消費者健康、免於瘦肉精威脅」免費健康講座。

會中特別邀請了前榮民總醫院精神科蘇偉碩醫師、高雄醫學大學醫學博士王文心女士、台灣農民組合協會理事長李建誠先生及自創歌詞且自彈自唱的沈懷一先生，與現場民眾一起探討萊克多巴胺的美國毒豬，對國人健康及豬農未來生計的影響；並且釐清蔡英文政府進口毒萊豬的真相與謊言，讓全體國人共同齊聲向瘦肉精毒豬說「不」！

台南市東門青溪協會理事長王方生表示，參加這場健康講座參與的鄉親相當踴躍，整場不僅爆棚座無席虛外，民眾們還陸續湧進，現場不斷添增坐椅，比預估的人數多出近百位，可想而知大家對於這個議題的關心及不滿，更顯示出這個不符合人民期待的政策是多麼的不公不義，盡失人心。

市議員王家貞表示，萊豬對人體的危害是不分男女老幼，且對於後代子孫的影響更是長久深遠，為了守護下一代的未來不受毒品豬的傷害、讓我們的孩子們能平安健康長大，大家一定要拒絕全世界都不吃的萊豬進入台灣，避免傷害台灣人的健康及平安。對於如此枉顧國人健康及福祉的無良民進黨政府，我們更要勇敢的唾棄及抗議。王家貞說，整場健康講座有蘇偉碩醫師、王文心博士、李建誠農民代表及沈懷一等4位貴賓，共同來與我們分享及探討政府進口萊豬的惡質行為。

王文心博士首先表示，她身為3個孩子的母親，且為受國家教育栽培成為高知識份子，為了孩子們的健康與未來，有責任將萊豬風險的相關科學實證分享給大家。她指出，台灣於2015年領先全球的研究報告中即已明確指出，長期服用萊克多巴胺對人類泌尿道上皮細胞將產生毒性，也可能增加尿結石的形成。且有多項文獻顯示動物實驗證實，萊克多巴胺對生殖、子宮肌瘤、賀爾蒙、心肌、神經、自閉症甚至影響到壽命等方面所帶來的毒性風險，遠遠超出的我們的想像，實在不容小覷，我們必須嚴謹的杜絕萊豬的進口，維護國人及子孫們的身心靈健康。

蘇偉碩醫師說，萊克多巴胺是一種三流的藥物，不容於動物體更不容於人體。萊克多巴胺非但無法醫治人和動物的疾病，反而是帶來長遠無法預測的危害。他指出，前衛福部長林奏延很早便示警應避免2歲以下嬰幼兒吃進萊克多巴胺。萊克多巴胺也會影響豬的神經、生殖系統，並使牛死亡率提升91％、使果蠅早夭。而人類吃進萊豬，要8天後才會完全測不到，但對於台灣人很難8天都不吃到豬肉，所以經年累月後，積存在體內的毒素，無法想像會對人體各部位造成何等的傷害。

蘇偉碩醫師指出，對於孕期婦女及兒童的自閉症也有不確定性的影響，國人沒必要拿下一代來作試驗或開玩笑。蘇偉碩醫師也強調，歐盟之所以禁止使用萊克多巴胺，就是因為對人體健康有不確定風險，在「有害推定原則」下，當然要避免進入食物鏈。現在連美國本土的地下水、農場廢水、花朵甚至空氣中都驗出萊克多巴胺，簡直是避無可避的毒品。衛福部在沒有提出更完整的健康風險評估前，政府沒有權力貿然開放進口，犧牲民眾健康。因此，蘇醫師呼籲蔡政府不要拿台灣的孩子當白老鼠，並痛批開放萊豬是出賣台灣孩子的健康、沒有天良！

李建誠理事長則拿出各項證據打臉農委會主委陳吉仲，痛斥其昨是今非。他表示，像萊豬這樣的進口豬若與台灣本土豬混在一起，是吃不出來的。且進口豬正快速取代台灣豬，雖然政府宣稱美萊豬「有臭味」在國內市場不具有競爭力，但依統計數據的顯示，卻是大大的打臉了政府。過去美豬在台灣的市佔率在10年間從1％上漲到10％的速度成長。2019年美豬的進口比例就已經比2012年多8成。而美豬競爭力優於價格也相對低廉的加豬，價格甚至可以比台灣豬便宜3~5成，如果再開放更為便宜的瘦肉精美豬，我國的養豬業一定會受到非常大的衝擊。民進黨政府宣稱台灣人能避免食用萊豬，根本就是在欺騙社會，政府輕率出賣台灣農畜產業，不顧國內養豬產業將大受低價進口肉品衝擊的禍害。

自創歌詞，唱作俱佳的沈懷一先生，更是改編人人耳熟能詳，可朗朗上口歌曲的歌詞，表達了連神明也拒絕食用萊豬當祭品，來抗議萊豬的侵入。

王家貞表示，蔡英文總統以「國家安全」考量為理由，用國人健康與豬農生計為籌碼，不與人民溝通下，鴨霸的逕自宣布，開放帶有萊克多巴胺（瘦肉精）的美國毒豬肉進口，引起全國民眾一片譁然，憤怒唾罵的風暴、反對抗議聲浪愈演愈烈，視食安、國安如無物，枉顧國人身心健康安全，不僅傷害全國民眾身心靈，也讓全台豬農們相當痛心及忿忿不平。她呼籲鄉親勇敢像這沒天良的蔡英文政府說「不」，反對美國毒豬進口，守護台灣人的健康生活。王家貞呼籲，國人共襄盛舉，22日走上凱道，向欺騙成性、背叛台灣人、枉顧國人期待的無良政府，給予最強烈的怒吼及抗議。



・5層設計的超大收納空間

