標示萊豬成貿易障礙？他批綠營「喪權辱國」：美國超市可以直接貼

▲民眾黨團萊豬記者會。（圖／民眾黨團提供）

記者徐政璿／台北報導

秋鬥遊行將在本週日（22日）登場，台灣民眾黨立院黨團今由5位立委賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠和蔡壁如共同召開記者會，重申這次參與遊行的主軸為「標萊豬、救食安，民眾鬥陣護台灣」，沒有支持其他政黨提出的個別訴求，完全尊重各團體所倡議的理念。

張其祿表示，經貿談判辦公室總談判代表鄧振中竟然在媒體上「放話」，稱標示含萊克多巴胺一事美方已表達關切，提醒台灣不能造成技術性貿易障礙。他認為，鄧振中這樣的表現，是非常喪權辱國且失職的貿易談判代表，連美國自己在超市裡面，有些豬肉商品都可以直接貼上貼紙，顯示不含萊克多巴胺，所以各國當然都可以有自己的主張。

張其祿指出，台美經濟繁榮夥伴對話今日將在美國華府與台北兩地登場，雙方的談話也不曉得能否換到當時衛福部長陳時中所說的「國際地位」，但這次美方的代表不包含貿易代表署，僅有國務院；明年1月20日美國總統就換屆了，現在談的任何事項，之後還會算數嗎？

賴香伶特別介紹了這次遊行的吉祥物大氣球─Flying Pig（菲萊豬），暱稱FIFI，會陪著民眾黨的參與者一路在遊行隊伍裡面前進，這次主張就是希望萊豬不要進來台灣，如果真的逼不得已必須進口，那請政府「源頭管理、明白標示」，讓消費者有選擇權。

賴香伶認為，民進黨政府一直以拖待變，還用國際的談判回過頭來對國內做「大內宣」，民眾黨對於蔡政府這樣的做法不能認同！

高虹安則表示，民眾黨團12日舉辦記者會時，列出了「迎萊豬─12項政府待辦事項」，而在13日已發了四封函文出去，包含衛福部、教育部、經濟部及農委會，相當可惜的是，目前除了經濟部對於台美對話的部分，有做簡單的回覆以外，其他部會都是「已讀不回」。

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