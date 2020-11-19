江啟臣：倉促開放萊豬欠配套措施　恐釀醫療體系負擔

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席江啟臣今（19）日參加國民黨醫療委員會授證典禮，他首先感謝醫療界的朋友，在國民黨最需要大家的時候願意站出來，在醫療領域協助國民黨，這也是協助人民、社會與國家。針對民進黨政府將於明年1月1日開放含萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉，他認為，此舉將大幅提高國人健康風險，若缺乏配套措施，可能對我國醫療體系造成負擔。

江啟臣表示，國民黨與醫界淵源甚深，總理孫中山先生就是醫師，其透過醫療上救助的經歷，體驗到救國的重要性。也因此，國民黨對於國家的醫療、公衛政策是非常重視的。

「醫療是普世價值，也是基本人權」，江啟臣指出，我國的公衛體系以及醫療品質在大家的努力下，一直以來都是國際上的模範生。尤其，今年在大家的守護下，台灣能夠有效對抗新冠肺炎的蔓延，讓台灣不至於發生無法控制的社區感染。

不過，江啟臣也提及，健保制度長期運作下，醫師過勞、醫病環境緊張、醫療院所暴力等問題逐漸浮現，政府卻沒有給予足夠的重視，令人遺憾，國民黨今天舉辦授證典禮就是希望能夠借重大家在醫界的專業以及人脈，深入醫界，為國民黨了解醫界夥伴的心聲與困境，以及需要解決的問題。

針對民進黨將開放含萊克多巴胺豬肉，江啟臣表示，民進黨政府在缺乏風險評估、沒有配套措施的狀況下倉促開放含萊豬，以及30月齡以上的美國牛肉進口，大幅提高國人健康風險，若不幸成真，更是未來國人流行病的隱憂，更可能對我國醫療體系造成負擔。

因此，江啟臣表示，國民黨將於本週日走上街頭，與人民站在一起，反對進口增加人民健康風險的肉品進口，期望大家透過各種管道，本著專業的立場說明，瘦肉精豬肉對於人體健康的危害，讓大家更加了解瘦肉精豬肉對健康的影響，凝聚更多民眾跟我們站在一起，促使民進黨政府懸崖勒馬。

關於新冠肺炎疫苗，江啟臣指出，身為最大的在野黨，國民黨要扮演稱職的烏鴉，勇於監督政府，呼籲政府全面檢討目前的疫苗取得的政策，加速疫苗取得、施打的進度，守護現階段得之不易的防疫成果，更要取得國境開放的先機，提早佈局後新冠疫情的國家發展。