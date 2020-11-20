第12間銀光長照咖啡廳開幕　侯友宜：全面簽署瘦肉精零檢出契約





▲侯友宜出席銀光咖啡館聯合開幕揭牌。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜20日出席4家有Fu長照站聯合開幕，侯友宜表示，有Fu長照站提供長者復健、復能及各項社交活動；也是家庭照顧者休憩、喘息及學習照顧技巧的「一站式長照整合服務」，同時也是長者的第二個家，為守護社區民眾健康，有供葷食餐者，全部都已簽署不使用含萊克多巴胺的豬肉。

新北市「有Fu長照站」提供失智長者暨家庭照顧者多元化的一站式長照整合服務，包含個案管理師可提供長照諮詢、長照資源、規劃照顧專案，不論是到家裡去協助家事的居家服務、物理職能治療師藥師等專業醫事人員到宅服務、長照專車交通接送就醫服務，甚至是輪椅、助行器等輔具申請，通通都可以在此對接。

侯友宜致詞表示，目前已開設12家，111年要達到總數至少16家。讓幸福長照就在長者熟悉的巷弄之間，打造新北市成為一座因長照而驕傲的現代化都市。

侯友宜感嘆的說，他9年前擔任新北市副市長時，65歲以上34萬人，然後這個數字隨著他在不同時期急速驟增。從54萬、56萬、58萬，到現在超過61萬多人。平均下來每個月增加近3,000位。這些長者預估有12萬餘人需要長照服務、4萬多人失智，正因為情勢嚴峻，所以更須要嚴肅面對，讓老人家在自己最熟悉的社區養老。

衛生局表示，有Fu長照站本身不是光只提供咖啡、簡餐，比如這次開幕的板橋銀光食堂是國內第一家專屬家庭照顧者的支持據點，以食堂的形式提供餐點及飲品，給家庭照顧者完善的支援及紓壓喘息心理支持的「心」聚所；蘆洲慈濟靜思書軒銀光咖啡館提供心靈滋養的書籍、咖啡與營養品，並導入銀髮動健康及提供體適能的服務。

衛生局表示，土城銀光冰菓室有古早味甜品並結合復能、護理照護專業，溫馨維護社區全家人身心靈健康；鶯歌和鄰照顧諮詢Bar由和鄰居家照護整合團隊經營，以輕鬆時尚的Bar模式提供諮詢服務，還有照顧者的手作點心和長者咖啡店長培訓。各家都有其特色，是讓老人家減緩失能、復能；照顧者得以喘息、心情傾瀉的地方。

侯友宜說明，有Fu長照站就像社區內的大客廳，提供長者日常交流場所。原本因老化而久未謀面的周遭鄰里，可以再度聚在一起聊聊天，恢復社交能力。

此外，還有一群專業人士為失智、失能、家庭照顧者，或是健康長者、年輕人，提供長照、健康資訊及復健、設計各種文藝活動或健康講座、照顧病人的技巧，可說是社區長者的第二個家。而這第二個家，為守護社區民眾健康，有供葷食餐者，全部都已簽署，自律參加不使用含萊克多巴胺的豬肉。

衛生局長陳潤秋表示，新北市2008年起每年辦理家庭照顧者支持活動，從偏鄉到城市，陪他們度過漫漫的照顧長路；推動多元在地長照服務，讓長輩舒適安心的在地安老。市民只要有長照需求或照顧問題，都可以走進有Fu長照站，個案管理師會規劃對接專屬個人的長照資源。