警消救人慘遇「喪屍襲擊」　驚悚現場畫面曝真相

▲渾身是血的男子，撲向救護人員將他推倒。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

一名救護人員日前獲勤指中心指派，表示有民眾受傷，因而前往救援。抵達民宅後發現男子捲曲在地，友人表示有一名40多歲的男子喝醉，手被玻璃劃傷，警消出聲詢問，男子動作竟猶如「喪屍」般衝向救護人員，嚇得救護人員趕緊逃離現場，並報請警方協助。沒想到男子居然瘋狂撲向救護人員，將他撞倒在地，直到警方到場後才將他壓制，過程猶如恐怖片般驚悚。

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這名驚魂未定的警消人員在臉書上表示，他獲報到現場時，男子的友人不斷催促「朋友輕生」，不斷催促趕緊救援；他表示要報警協助，男子的房東竟百般阻撓。他不得已只好隻身上樓查看男子狀況，只見男子趴在地上，他出聲詢問：「大哥，你怎麼了？」結果男子如同喪屍般快速爬向救護人員，救護人員趕忙後退，眼看男子有攻擊性，於是要求民眾通報警方來處理。

更驚悚的是，男子又繼續快速爬向救護人員，嚇得他趕忙衝到一樓，男子甚至以「頭下腳上」的方式，在樓梯間瞪著這名警消，還露出恐怖的笑容；下一秒居然快速衝向警消人員，將他推倒在地，還壓在他身上。同僚見狀連忙上來協助掙脫，這名全身是血、行徑恐怖的男子，還在大街上繼續追逐2名救護人員，驚悚過程全被警消身上的密錄器錄下。

直到警方到場，才用警棍制服這名因為飲酒脫序的男子，才結束這段恐怖經歷，但已導致救護人員手部、膝蓋多處擦、挫傷，手機螢幕也被摔壞。這名辛苦的警消說，這次的救護過程讓他永生難忘，更在文末標注集《陰屍路》《李屍朝鮮》等知名的恐怖影集，用來消遣、嘲諷工作的心酸和無奈。他也感嘆，很多時候人們會以為自己處在安全環境，實際上卻是危機四伏，意外總發生在沒有防備之時，生命沒有重來一次的機會。

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