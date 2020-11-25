搜索立委吳怡玎　蔡清祥：北檢偵辦中個案，尊重辦案

▲法務部長蔡清祥談搜索立委吳怡玎。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨立委吳怡玎25日上午在立法院質詢法務部長蔡清祥時，自爆今早調查官要到她家搜索，搜索票上的名字是她妹妹，但地址無誤，所以她還協助調查官開門。記者下午詢問蔡清祥時，他指出，本案目前為台北地檢署偵辦中的個案，不會向法務部匯報，所以詳細的案情，他並不清楚。

吳怡玎在25日上午，在立法院審查行政院、司法院提出的民法部分條文修正草案，自爆遭到搜索。她提到今早7點起床下樓拿羊奶時，卻是幫調查局「開門」，因為調查局帶隊搜索她家，她還說蔡清祥「可能也不知道」。吳怡玎覺得訝異的是，搜索票上確實是她家的住址，但名字是她妹妹，她問蔡清祥「這樣調查官可以繼續搜索嗎？」另外她也質疑，當時家中只有她與不會講中文的老公，以及2歲的小孩正在睡覺，調查官雖然沒有立刻逮捕她，但卻堅持要她簽一些資料、要求看一下屋內，她詢問蔡清祥「這算拘禁嗎？」。

蔡清祥對一連串問題顯得有點錯愕，還以為吳怡玎問的是「假設的通案」，沒想到真有此事。不過他很快回復專業，認為遇到這種情況，要看帶隊者的判斷，如果發現顯然違法，必須馬上向核發搜索票的法院或提出聲請的檢察官報告，決定是否停止搜索。不過蔡清祥也強調，要怎麼處理要依個案來判斷，若帶隊者堅持要依法執行，也不能說違法。

相關的事件持續發酵，下午蔡清祥在法務部舉行茶敘時，記者詢問「目前看來是吳怡玎的妹妹涉案？還是她自己也有涉案？」蔡清祥答覆「這個是個案情形，是由地檢署指揮調查局在處理，處理的情形如何，他們不會向法務部說明、報告，所以我們尊重檢調單位的辦案。」

記者再問「有沒有妨害自由的問題？」蔡清祥回答「她（吳怡玎）問我說這算不算拘禁？她陪同她的家人在那邊沒有離開，問我這是不是拘禁？我說這種情況不是拘禁，如果說她只有陪同的話，沒有妨礙到搜索程序進行，我想我們也不會禁止她進出。如果有妨礙到搜索的進行，在法律上當然可以限制。我是通案性的作解釋，並沒有針對個案說明。」