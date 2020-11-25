屏東西部片午夜場！大小屁孩嘴饞...開槍偷獵牛　追逐戰狂撞警車

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮風沙路24日深夜11時傳出槍響，嚇壞民眾，警方獲報立即啟動快打部隊前往處置，到場發現開槍犯嫌已駕車逃逸，立即通報展開全面攔截圍捕，經10多分鐘追逐，在滿州鄉九棚地區將涉案車輛攔下，兩人為逃逸，衝撞警方攔截點巡邏車，但遭警方持槍喝令兩人趴下，順利逮獲，查獲一頭已被獵殺的小水牛，及2把獵槍，訊後依法送辦。

▲屏東縣恆春警分局員警逮獲洪、鄭兩名獵殺水牛衝撞警車的竊賊，依法送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼小貨車衝衝撞警車。

據悉，分別是82年次及89年次的洪、鄭姓兩名男子，於昨天深夜駕駛一台小貨車，攜帶兩把自製獵槍到風沙路偷水牛，並對其中一頭小水牛開槍涉殺，民眾聽到槍聲心驚報警。

▲▼被獵殺牛隻、查扣獵槍。

兩人發現有民眾目擊，趕緊將小水牛抬上小貨車後逃逸，並將獵槍棄置現場，警方趕到後展開圍捕，他們為逃避查緝，衝撞圍捕還衝撞警方攔截點，造成警車左後車門凹損，幸未有員警受傷，警方喝令兩人趴下，順利逮獲，查扣贓、證物，帶回偵辦，並通知李姓飼主領回小水牛。

兩嫌供稱，偷來小水生，除了要吃外，還想販售圖利，警方訊後依竊盜、槍砲彈藥刀械管制條例及妨害公務等罪嫌送辦，並擴大清查是否另涉他案及槍枝來源。

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