　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全方位解決小坪數痛點！巴士門滑出收納大空間

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

資料提供∣台灣海福樂Häfele

（圖／台灣海福樂Häfele）

現在都市寸土寸金，室內空間通常追求小而美，能善用每個空間更是室內設計的首要訴求。Häfele海福樂「滑門產品系列」提供廣泛設計選項，不但節省空間，更創造生活空間。

Häfele 海福樂自有優質系列包括 Slido、Finetta 及 Aluflex。Slido 及 Finetta 為室內裝潢及家具用滑門零配件，安裝上可搭配木門或玻璃門及鋁框。Aluflex 為活動隔間鋁框滑門系統，可用於細分房間以及創造收納空間和更衣室。不論高品質家具、更衣室及活動隔間等皆可輕易施作，將住家辦公室的空間靈活變化。

（圖／台灣海福樂Häfele）

▲衣櫃、廚房、以前有較特殊的案例使用在佛桌可以被隱藏起來

現在設計師及使用者多希望壁面設計及整體空間能夠整合，使空間上更有一致性。居家收納在室內設計上一直是一個課題，如何使用較大的門片或用收折的方式將雜亂的廚具用品及衣櫃空間優雅的隱藏起來? HAWA Concepta及HAWA Concepta 25的收納方式比起一般的櫥櫃收納更加獨特，當門片為展開時，整體的線條及立面是平整的，若想要將門片收納到兩側，滑順的軌道設計及折疊方式不僅能顯現出機能性，也更能讓使用者感受到時尚美學的層次。

強調人在使用及體驗空間為主體。當收納不再是一件無聊的事情，摺疊門片給人更多的趣味性。

1. 相較傳統櫥櫃的打開方式，更加的優雅及時尚
2. 整體的立面門縫的接合上完整性更高
3. 能夠配合各種門片材質搭配相應的五金及軌道

（圖／台灣海福樂Häfele）

▲巴士門 40/50 FB 門板開啟機構（衣櫃、廚房）

現今，隨著台灣社會高齡化的影響，無障礙空間的重要性也越來越高，如何使老年人，及滿足坐輪椅者能夠在生活上更加的便利，不僅在科技上，我們開始重視了物聯網整合家居監控設備。在生活日常上，我們如何使老年人及身障者更加輕鬆的開啟，巴士門側拉推移的方式，比起普通的門片開啟方式較為省力，也不會影響到前面推拉的空間。

為各種使用者量身訂製他所需要的五金建材，如何讓人能夠在日常生活中更加的輕鬆生活。

1. 無障礙拿取櫥櫃內容物
2. 適合內部伸展式組件或收納盒使用
3. 整合緩衝機構

（圖／台灣海福樂Häfele）

▲EDGE SINKS（廚房水槽）

現代的設計風格，崇尚簡潔俐落的線條，而EDGESINKS是唯一可以與許多表面如美耐板、人造石、石英板、實木板及大理石等等完美接合的水槽。能使廚房設計更舉有整體性，視覺一體化明顯。而不鏽鋼材質的金屬美感，能配合中島及廚房空間的材質營造整潔俐落的氛圍。

憑藉在全球廚房和水槽行業超過30年的經驗，EdgeSinks™ 以創新的工法永遠改變了水槽和工作檯面的關係。EdgeSinks™ 經過與廠商長期的試用和測試，已經在北美有近七年的時間成為北美市場的首選。並且在愛爾蘭，英國，德國，意大利，荷蘭，比利時和法國，國家都有銷售。

零售和市場行銷將EdgeSinks™ 描述為“價值增值和自我銷售”產品。EdgeSinks™ 系統消除了與使用傳統技術有關的所有問題，以創新技術，說服消費者並完成銷售！

（圖／台灣海福樂Häfele）

▲FREE，任何空間都很適合，最常使用在廚房空間，但也很適合用在衣櫃上門板

傳統大型門板需要預留較大的開啟空間，Free系列產品，則是以創新的方式改變了上掀式掀板開啟的軌跡。因此，您可依照空間的適用性或預期的應用方式，來選擇合適的產品。我們的重點著重於了解並滿足客戶需求，而非僅止於技術層面。

創新的、優美精緻的外型，體積更小，擁有更多的儲藏空間，零件少卻非常堅固。擁有完整的緩衝裝置，優雅的開合。當你打開一個櫃子不再是開一個櫃子而是一種生活的方式。

在日常生活中，開啟關閉門片這件事情，針對所需要的生活機能及方式，收納的種類及高度位置，我們提供各種不同的系列。我們重視在細節的生活上，如何使生活更加的輕薄、明亮簡約及舒適。特殊的開闔方式也能配合自家的室內設計帶來不同的感受。

1.優雅的生活，優雅地開啟門片操作省力-可用最小的力氣，開關門板。即使是較重門板也適用。
2.緩衝式開關-無緩衝的開關已成為過去，現在使用的是左右側皆為輕柔且無聲的開關。
3.任意位置固定-不論門板重量，開啟時均可以固定在任何位置，開關過程都可以接觸到手把。
4.開關方便-Free 的電力驅動可協助掀板開關，大幅提高操作便利性。如有需要或必要時，也可使用手動方式開關門板。
5.按壓式開關-適用於不帶手把的門板。輕輕壓下門板下方，門板會輕柔的彈開，可輕鬆將門板推開，並讓門板開啟至想要的位置。
6.壓彈式開啟-用於不帶手把的門板。輕輕壓下門板下方，門板將完全彈開。適用於 Free flap H 1.5 和所有Free 電力驅動的產品。
7.安全裝置 (上折式)-上折式雙掀板舉升零配件(Free fold)的連接鉸鍊，具有快速回彈的防夾手保護裝置，安全第一。

（圖／台灣海福樂Häfele）

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
歐陽娜娜開唱《我的祖國》全程對嘴！央視露臉3分鐘零訪問
聽到鬧鐘響就昏倒！他罹「超罕見疾病」　醫曝恐怖後果
歐陽娜娜今晚唱《我的祖國》　歐陽龍回應了
歐陽娜娜「今晚上央視」　陸委會再喊話
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全方位解決小坪數痛點！巴士門滑出收納大空間

環球購物40間新櫃進駐！週年慶史上最高18%回饋、人氣水豚君助攻

侯友宜首次挑戰購物專家　王令麟力挺回饋「東森農場」金山地瓜秒殺500組

【廣編】連三年獲世界最受喜愛葡萄酒品牌　黃尾袋鼠推出187ml迷你四入組禮盒 

49公分高黑貓絨毛娃娃好呆萌　全家X詹朴全新集點活動10/7開跑

【廣編】老協珍、Marimekko年度最強跨界合作！時尚新創意預計掀起全台搶購潮

華山快閃11天！茶裏王5款微醺特調免費喝　網美網帥連假最Chill打卡熱點攻略

【廣編】舒潔引進韓國熱銷No.1拋棄式抹布　自製台式韓劇Kuso劇情網友笑翻

為國人傳愛！「全球罩送服務」訂購口罩、防護衣不限金額　送達全球

咖啡控囤貨趁現在！現煮、濾掛沖泡「買1送1」　超市優惠一次看

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

要被送去加拿大...暖心汪鬧脾氣　中途爸不捨安慰：我也捨不得你

會動！日本交通標示「轉圈換一個」 隨號誌變化...在地人：40年前就有

小琉球遇魷魚姨求買「10片200元」　他上船拆開驚見不到5片：垃圾人

葉總與主審衝突爆氣摔東西　 賽後解釋震怒原因

田馥甄演唱會出場「像被推出產道」ＸＤ　細曝Ella生勁寶過程：我是搖滾第一排！

全方位解決小坪數痛點！巴士門滑出收納大空間

環球購物40間新櫃進駐！週年慶史上最高18%回饋、人氣水豚君助攻

侯友宜首次挑戰購物專家　王令麟力挺回饋「東森農場」金山地瓜秒殺500組

【廣編】連三年獲世界最受喜愛葡萄酒品牌　黃尾袋鼠推出187ml迷你四入組禮盒 

49公分高黑貓絨毛娃娃好呆萌　全家X詹朴全新集點活動10/7開跑

【廣編】老協珍、Marimekko年度最強跨界合作！時尚新創意預計掀起全台搶購潮

華山快閃11天！茶裏王5款微醺特調免費喝　網美網帥連假最Chill打卡熱點攻略

【廣編】舒潔引進韓國熱銷No.1拋棄式抹布　自製台式韓劇Kuso劇情網友笑翻

為國人傳愛！「全球罩送服務」訂購口罩、防護衣不限金額　送達全球

咖啡控囤貨趁現在！現煮、濾掛沖泡「買1送1」　超市優惠一次看

歐陽娜娜開唱《我的祖國》全程對嘴！　央視露臉3分鐘零訪問

醫法論壇交流！實例探討...深入醫病窘境與法律實務

烤肉熱量排行！營養師認證「第1名70%都油」　網秒傻：買了一整包

何如芸13歲兒認「成長過程有碎片」！　心疼淚崩…堅定斷開腥夫

僑胞有福了！APP免費醫療線上諮詢10月上線　24小時不間斷

首辯後川普與拜登都說自己贏 美網友：反正我們都輸了

中職／張正偉改判內野安　洪總不虧是挑戰王！改判率達46%

中職／潘傑楷三壘打追平安　5局統一2比2兄弟

「湧言會」18成員傾巢而出！　趙天麟、阮昭雄、林楚茵強攻社群

不輸三鐵！嘉義市鐵馬阿伯...忘我遠征中埔　山區迷途警助團圓

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

消費熱門新聞

麥當勞買1送1又有了！漢堡王送免費「雞票」

咖啡控喝起來！10月優惠懶人包

咖啡控囤貨趁現在！超市優惠看這

SOU・SOU、青花瓷口罩30日開賣

邱沁宜美麗秘密！媽媽牌能量湯加養顏秘方

京都印花口罩免排隊！小7會員9/30開賣

連假打卡GO茶裏王微醺特調免費喝

蝦皮10月起調漲「部分」成交手續費多收1%

SOU・SOU口罩！口罩特殊色盤點

「電波拉皮」安全把關有撇步！　醫籲：靠3步驟認明原廠正貨

4大超商中秋連假優惠懶人包！

拉攏蝦皮賣家跳槽？Yahoo奇摩拍賣凍漲加碼

為國人傳愛「全球罩送服務」不限金額　送達全球

就開在賣場內！家樂福也有火鍋店了

更多熱門

相關新聞

女友「冰箱收納」曝　懶出新高度

女友「冰箱收納」曝　懶出新高度

對許多人來說，逛街購物並不是什麼難事，最難的是回家之後該如何收拾購物袋。美國一名網友就貼出一張家中冰箱的照片，只見一包包從超市買回來的東西，竟然直接連同塑膠袋一起冰到冰箱裡面，這名網友憤怒地表示，「這就是我女友所謂『把東西收好』的樣子。」

MONTAGUT 2020秋冬男裝

MONTAGUT 2020秋冬男裝

「幽謐怡居」鑲進情感與夢想

「幽謐怡居」鑲進情感與夢想

現代又時尚的工業風辦公室

現代又時尚的工業風辦公室

北部130坪「時光長廊」

北部130坪「時光長廊」

關鍵字：

時尚家居海福樂收納

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

收費供應私房親密片　踢爆超惡劣情色論壇成外流禍首

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

「華岡幫」小鬼400億貴婦摯友曝光

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

即／警員「命根」睡夢中被一把剪下　再猛捅1刀送醫

柚子配藥＝身體竄毒！「7類水果」也很要命

即／國3驚傳翻車事故！槽車「撞毀護欄」衝橋底爆炸

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

「讓人最不想交往」的3大星座

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

色房東看上女房客　廁所強開門性侵

唐綺陽「2020最精彩3月份來了」：不輕鬆！

更多

最夯影音

更多
彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨
春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面