華泰名品城「不做周年慶」年衝500萬人次　明年業績目標上看100億元

▲華泰名品城耶誕場景納入萬顆燈海，吸引許多民眾打卡。（圖／華泰名品城提供，以下同）

記者蔡惠如／桃園報導

去年5月華泰名品城第三期開幕，總面積達到6.6萬坪，成為台灣最大的OUTLET，還吸引不少一線精品進駐，以「不做周年慶」直接帶入OUTLET優惠標準概念經營，加上今年周邊開設八景島水族館XPARK、新光影城等娛樂設施，讓園區入園人次上看500萬，預計腳步站得更穩之後，會在南台灣再拓一點。

▲今年初受疫情影響的業績狀況已經回穩，目前連平日都很多民眾來逛街。

今年初因新冠肺炎疫情，民眾為減少群聚風險都選擇待在家，讓許多實體門店業績悶了不少，連帶OUTLET業績也受影響，華泰名品城總經理梁曙凡表示，今年3月實在很緊張，一天業績不到平常的三分之一，所幸4月份開始回復，到5月已達到去年同期業績8成，今年8月開始更是40%至50%的成長，已經補回之前的影響，目前至11月業績已較去年成長25%。

今年桃園高鐵站週邊建設陸續到位，包括八景島水族館、新光影城等娛樂產業進駐，加上IKEA全台最大店也開幕，還有周圍建案新住民，青埔搖身一變成為熱鬧景點，從5年前就進駐的華泰名品城，人潮也從去年的400萬人次，預估今年年底應可破500萬人次的規模，即便是在平日也有不少逛街人潮，加上近期「偽出國」話題熱，今年業績可達90億元，明年目標可上看百億。

▲賣場走美式風格的華泰名品城，給民眾有類出國的感覺。

梁曙凡指出，水族館與影城開幕對人潮確實有直接挹注，雖然影城內也有許多餐飲，但在華泰名品城內的餐廳也有50%的成長，TGI Friday與合點壽司都能創下全年業績破億的成績，明年也會在二期三樓進行餐飲品牌更新，預計將有4間新餐廳引進，法國品牌Longchamp、CELINE也將從12月起陸續進駐。

▲今年有5大耶誕造景，吸引民眾來打卡留念。

為放大「偽出國」商機，華泰名品城從11／20至2021／1／3推出「Gloriday桃園華泰名品城聖誕村」，以「Blessing・Gifting・Be Merry」為主軸，打造5大場景充滿異國氛圍的耶誕造景，另延續每天下午4點半至晚上8點，每半小時的降雪場景。