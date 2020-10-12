萬元Gore-Tex外套5千有找　adidas運動鞋4.2折　禮客周年慶10／16開跑

記者蔡惠如／台北報導

主打都會型Outlet模式的禮客，年度周年慶促銷從10／16開跑，針對疫情室內運動與國旅爆發趨勢，除滿千送百滿額消費回饋外，另對旗下Gore-tex機能外套、休閒外套、精品服飾、運動鞋、旅行箱包、家電均推單品特價，破萬元Gore-Tex外套特價5,000元有找，adidas運動鞋也有4.2折優惠。

▲EiDER男款Gore-Tex防水外套，原價16,900元，特價4,770元。（圖／禮客提供，以下同）

看準下半年可能出現的報復性消費，禮客內湖店今年推出歷屆高回饋，首10日推出單筆消費滿6,000元送1,000元抵用券；公館店消費單筆3,000元送1,000元抵用券，較去年的滿5,000送500與滿3,000送300元回饋更高。此外，周慶18天內湖店全館當日累計滿15,000元送500元抵用券、滿3萬元送1,000元抵用券；公館店消費滿8,000元送300元抵用券、15,000元送300元抵用券。

▲內湖店TUMI女款休閒後背包，原價13,400元，特價5,360元。

業者表示，今年周慶買氣預期比去年旺，因「不出國商機」，對於精品銷售依舊看好，預計將吸引悶了半年多的消費者趁週年慶出手。內湖店也推出特價單品吸客，包括Max&Co.時尚圓領印花袖毛衣，原價13,800元，特價6,900元；原價13,400元的TUMI女款休閒後背包，特價5,360元。公館店則祭出Blumarine經典洋裝，原價24,800元，特價7,440元。

而疫情因素，也吹起室內訓練運動風潮，所以在內湖店與公館店在周慶第二波期間10／26至11／2，同步祭出美系休閒運動、戶外休閒商品促銷，包括原價3,690元的adidas男款運動慢跑鞋，特價1,550元；Champipon女款休閒鞋，原價2,180元，特價1,080元；Under Armour男款運動鞋，原價3,080元，特價1,540元等優惠。

▲內湖店adidas男款運動慢跑鞋，原價3,690元，特價1,550元。

近期國旅熱潮大爆發，戶外休閒旅行商品「Gore-Tex防風機能外套」、「輕量防水外套」等也成主打，內湖店推原價16,900元的EiDER男款Gore-Tex防水外套，特價4,770元，打2.8折優惠；公館店則祭出限量TRAVELER輕量防水外套，原價8,900元，特價2,980元。

另位於林口的MITSUI OUTLET PARK，也從10／16至11／8舉辦「萬聖早秋時尚節」，近70間專櫃下殺最低1折起，消費滿1,000元發票，可兌換星巴克好友分享券，APP會員平日再加碼滿2,000元抵100元購物金，指定期間於配合牛仔服飾專櫃則有消費滿3,000元抵200元優惠。

▲林口MITSUI OUTLET PARK舉辦「萬聖早秋時尚節」，還有萬聖節佈置。（圖／三井outlet提供）