偽出國義大利！麗寶Outlet推中秋湖畔野餐...賞月看水舞燈光秀

▲麗寶Outlet推中秋湖畔野餐賞夜光水舞燈光秀。（圖／記者游瓊華翻攝，以下同）

記者游瓊華／台中報導

不少國人都會選擇在中秋節出國度假，但今年受疫情限制，許多人都飛不出去，麗寶Outlet Mall搶偽出國商機，在中秋節當天舉辦月光漫舞野餐趣活動，耗資千萬8米高壓水瀑、心花朵朵噴泉的水舞燈光秀、外國舞者表演，以及獲選為冰雪奇緣2中文版配唱的歌手蔡永淳演唱，邀請民眾一起偽出國、賞月看演出。

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▲麗寶Outlet推中秋湖畔野餐活動，限量200組。（圖／記者游瓊華翻攝）

麗寶OUTLET MALL行銷部暨公關經理表示，這次麗寶OUTLET MALL首次舉辦野餐活動，總共有200組名額、共計可容納600到800人，昨天消息傳出已經有超過20組人、近100人預定，現在提供早鳥優惠套票，每組999元，限量100組，預計25號左右就會完售。

▲麗寶Outlet推中秋湖畔野餐賞夜光水舞燈光秀。

陳宇秀指出，義大利科莫湖(Lake Como)水舞燈光秀，自9月起開館時間從白天到夜間每個整點都有，每天都會有2種曲目交錯展演。水舞演出包含古典名曲與流行曲目包含8米高壓水瀑、心花朵朵噴泉、神祕又浪漫氛圍的水霧噴頭，結合絢麗光彩各式燈光，呈現出源自北義大利阿爾卑斯山下科莫湖浪漫故事，打造中秋偽出國，浪漫幸福與異國風情的繽紛演出。

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