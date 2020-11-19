不美觀！花蓮青年宅明管設計遭質疑　縣府：常見工法見仁見智

▲花蓮青年安心成家住宅，遭質疑明管設計不美歡而且有漏水問題。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

日前花蓮縣議會總質詢，縣議員鄭寶秀會中反映，即將完工的青年安心成家住宅，部分管線採明管方式施設，較不美觀。建設處澄清表示，青年安心成家住宅興建工程，除建物結構採耐震設計並取得花蓮縣第一個耐震標章外，在施工過程中，均遵循行政院公共工程委員會訂定之三級品管制度，嚴格要求施工品質，議員質詢中展示照片為之前的舊照，目前這些情形都已陸續排除。

花蓮縣青年安心成家住宅為全國首創由政府興建之賣斷式集合住宅，是花蓮縣政府推動之重要住宅政策，住宅社區規劃有完善的公共設施，包括屬於社區住戶使用的公設空間（如健身房、交誼廳、保健室、籃球場等），位於社區內的幼兒園，以及緊鄰於社區供公眾使用的公園（有游泳池、兒童戲水池、網球場、羽球場等）。此外，青年住宅也同時設計並取得智慧、綠建築及耐震三大標章，讓未來所有的住戶能居住在一個有智慧、有健康、有安全的居住環境中。

青年住宅工程在施工品質方面，均遵循行政院公共工程委員會訂定之三級品管制度確實執行，每月召開工程月會報，以處理並解決相關待辦事項，監督工程之執行。另外，青年住宅工程經縣府工程施工查核小組多次查核，均獲甲等成績，今年也榮獲國家卓越建設獎-最佳施工品質金質獎的肯定，充分顯示工程在施工品質方面並沒有問題。

縣府建設處長鄧子榆表示，青年住宅工程承辦科室主管及同仁非常認真處理工地事務，除常赴工地督工外，也定期透過工程會報督導監造單位及承商施工進度及各項事務，對於工程及工地的事務，自己均充分授權同仁依規定處理，議員質疑建設處不認真辦理工程，對在第一線面對各項繁瑣事務的承辦同仁來說，並不公平。

花蓮縣位處地震頻繁地區，0206大地震殷鑑不遠，因此青年住宅工程特別考量耐震相關設計並取得耐震標章，為花蓮縣第一件取得耐震標章之建築物，工程在施工中均依規定設置耐震監督單位，施工過程涉及耐震之要項皆由耐震特別監督人逐項查驗把關，達到品質要求後才可進入下階段施工，以確保耐震品質。

▲縣府表示，明管設計為先進國家常見工法，漏水問題已處理，外歡乾淨整潔。

此外，由於青年住宅結構為符合耐震設計並取得耐震標章，建築物明管設計可避免因地震錯動造成斷裂而修復困難，建築物的明管設計是先進國家常見工法，除不破壞主體結構，也提升水電安全性及維護管理便利性，至於美不美觀，實屬見仁見智，讓住戶將來住得安心、住得安全，才是縣府最重視的。

至於漏水問題，先前因排水管線尚未完成而造成建物外牆有水痕及青苔，此情形在排水管線接管完成後均已排除，外牆有水痕及青苔者也全數清理完成。另有關管壁邊滲漏問題，經查明為排水管與結構體交接處產生縫隙，已要求承商將壓制層打除後於漏水交接處重新處理，於試水確認無滲漏後再重新澆置壓制層。目前縣府已責成監造單位全面檢視是否還有類此情形，若有將立即改善。

建設處表示，青年住宅目前尚未驗收，部分工項若有施工品質不良情形，將要求工程監造單位及施工廠商儘速妥善處理，另除加強防水作業外，在驗收階段也將全面試水檢驗，未來交屋前也會請住戶進行複驗確認，請承購戶安心，對於有關青年住宅的負面說法，建議承購戶若有疑義，最好的方式就是親自到現場了解或洽縣府承辦科室詢問，切勿輕信片面說法，如同先前傳言廚房沒有插座、陽台沒有水龍頭等不實說法，在開放民眾現場看屋後全都不攻自破。

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