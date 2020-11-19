中天被關！　江啟臣：台灣丟掉民主自由就沒理由「抗中保台」

▲江啟臣受訪。（圖／記者羅婉庭攝）



記者邱茀濱／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）18日否決中天新聞台換照案。對此，國民黨主席江啟臣今（19）日指出，中共跟台灣最大的差別就是民主自由，如果台灣把自己民主自由丟掉，說要「抗中保台」的理由與基礎在哪？並呼籲總統蔡英文應該出面表態，究竟有無政治介入。

江啟臣上午接受廣播專訪時表示，蔡英文作為總統、最大執政黨的領導人，難道不應該出來對這件事說話嗎？若要作為全民總統，請對此事表態，向外界釋疑，有無政治介入。

他說，民進黨如果真尊敬鄭南榕，這件事情就算是NCC委員做的，作為總統或行政院長難道不應該出來為這件事情講話？蔡英文若真的認為NCC是公正、獨立、客觀的，除了尊重以外，「能不能出來告訴大家妳的看法？」這當中有無遵照憲法，給予媒體、言論自由最大限度的保障。

江啟臣批評，「就算極權國家，就像民進黨反中最反的中共，有關香港蘋果嗎？」他說，中共跟台灣最大的差別就是民主自由，如果台灣把自己民主自由丟掉，說要抗中保台的理由與基礎在哪？

江啟臣說，若政治介入讓民眾認為是可能的事實時，寒蟬效應就來了，接著就會發生言論受控、不自主，再來就是思想受控，言論自由的背後是思想自由，而言論箝制就是思想控制。

▲總統蔡英文。（圖／記者陶本和攝）



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