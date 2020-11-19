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韓國瑜力挺中天聲量爆衝上萬筆　高嘉瑜「買不起房」殺進前10名

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▲▼高嘉瑜、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

▲高嘉瑜、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／台北報導

中天新聞換照案引發各界討論，前高雄市長韓國瑜透過臉書批評「埋葬台灣民主劊子手」，前總統陳水扁、馬英九也加入聲援行列，而總統蔡英文及行政院長蘇貞昌遭指介入換照。根據《DailyView網路溫度計》網路口碑政治人物的週聲量排行榜，近日藍綠政治人物的聲量衝高，都與此事有關，不過民進黨立委高嘉瑜則因「買不起房」受到討論，衝進排行榜前10名。

國家通訊傳播委員會18日審查中天新聞台換照案，會中以7比0全數通過否決換照。NCC主委陳耀祥出面說明不予換照原因，主要歸咎於違法紀錄嚴重，以及內控機制失靈，還有大股東蔡衍明介入新聞製播是事實。

在中天換照案前，總統府曾流出密件指出「要處理掉中天」，外界也認為此案有強大的政治力介入，因此抨擊執政黨。陳水扁就說，自己任內沒關T台（TVBS）就是因為新聞自由與民主價值，也提到「台灣不能只有一種聲音」，同時也有許多人點出，馬英九任內也沒有關掉三立，馬英九更公開力挺中天訴訟，直指「蔡政府創下中華民國新聞史上最黑暗的一天」。

這些隔空口水戰讓蔡英文與兩位前總統聲量提高，蔡英文網路聲量衝到100856筆排名第3名，馬英九聲量30848筆排名第5名，陳水扁聲量10303筆，排名12名。

此外，韓國瑜在臉書開砲，「中天新聞關台，在我看來就是七個小矮人爭先恐後、搶著吹捧幕後的『白雪公主』」，成了埋葬台灣民主的劊子手。立刻在網路上引發討論，聲量單日就衝高達11331筆，排名衝到第6名。

不過中天記者一直強調，「台灣不能只有一種聲音」，陳耀祥則嚴正聲明，這種說法對其他新聞台是一種侮辱，「不是中天以外，所有都只有一種聲音」；此話一出讓陳耀祥單日聲量衝高到9800筆，來到週排行的第13名。

而在一片中天換照案的口水戰中，高嘉瑜則因買不起房引發討論，事後被發現財產申報擁2間千萬房產，隨後高嘉瑜則解釋是指「買不起理想的房子」，掀起網路熱議，當日聲量仍達到8549筆，讓她在政治人物週排行榜中位列第7名。

▼政治人物周聲量排行榜。（圖／網路溫度計提供）

▲▼政治人物周聲量排行榜。（圖／網路溫度計提供）

▲▼政治人物周聲量排行榜。（圖／網路溫度計提供）

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