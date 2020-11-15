知名酒店感謝雲林將餐廳更名《耕雲軒》　在地人、壽星有好康

▲耕雲軒為開幕第一週即獲訂位滿客佳績。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

三好國際酒店懷抱感恩雲林的心將位於1樓餐廳更名《耕雲軒》，推出平價、美味港式點心，為感謝雲林鄉親，開幕期間雲林人、當月壽星餐費8折優惠，消費滿額再送餐飲抵用券，享受美味港點，開幕第一週即獲訂位滿客佳績。三好國際酒店表示，消費可累積下次用餐基金，歡迎蒞臨雲林首選港式飲茶餐廳。

三好米，是許多台灣人成長的共同記憶，由台灣米業領導品牌「三好米」的億東企業集團與台中益民建設，耗資12億共同投資興建三好國際酒店，座落雲林縣斗六市，開啟雲林地區旅遊發展國際化新里程，深具指標意義。三好精神內涵日益深厚，品牌關懷層面則與時俱進，創新而多元。三好國際酒店，將在禾豐穗美的企業養分中，滋長另一個吃好住好服務好的幸福新世代。

▲《耕雲軒》餐廳以廣東菜為基底，吸取中華各菜系養分，賦予港點多元新風味，秉持著傳統、天然、品質的理念，使用優質在地食材。（圖／三好國際酒店-耕雲軒提供）

三好國際酒店說明，《耕雲軒》餐廳以廣東菜為基底，吸取中華各菜系養分，賦予港點多元新風味，秉持著傳統、天然、品質的理念，使用優質在地食材，堅持手工現做，沒有過多盤飾，要給老饕們「好看、好吃、好感動」美食體驗，以嚴選雲林在地農產品為食材，加上廚師對佳餚的熱枕，用新手做呈上餐桌，讓您吃在口中，暖在心裡。

三好國際酒店表示，餐廳更名《耕雲軒》更要感謝雲林，除了推出消費每滿1200元，送餐飲抵用券100元活動之外，只要您身分證字號是P，或戶籍在雲林，11月底前平日到餐廳用餐整桌打8折，不是雲林人也有優惠，2021年6月底當月壽星入座，優惠一樣以桌計價，全桌餐費8折優惠，相當適合慶生聚餐，讓您開心用餐，結帳也輕鬆。

▲耕雲軒為感謝雲林鄉親，開幕期間雲林人、當月壽星餐費8折優惠，消費滿額再送餐飲抵用券，享受美味港點，開幕第一週即獲訂位滿客佳績。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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