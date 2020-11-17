快訊／國3大貨車追撞砂石車！鐵條刺穿駕駛右膝恐截肢　勇消搶命

▲國道3號雲林路段車禍駕駛截肢脫困。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／雲林報導

國道三號南下261公里中午發生一起大貨車追撞砂石車車禍，造成車體變形駕駛嚴重包夾受困，國道警方及雲林消防局據報後立即前往事故地點，南投也派遣消防分隊，共10多人前往救援，駕駛右肢遭到鐵條穿刺將面臨截肢命運，消防人員動用破壞剪將人脫困送醫，整起事故有待國道警進一步釐清肇事真相。

國道警方第八大隊指出，上午11時許莊男（45歲）駕駛大貨車行經國道三號南下261公里，疑因行經施工區域，未注意車前狀態追撞沈男(57歲)駕駛砂石車，大貨車頭嚴重凹陷變形， 雲林消防局抵達現場後，發現莊男意識清醒，但受困包夾。

消防局指出，因莊男右膝有開放性傷口、遭到鐵條穿刺受困嚴重可能需要截肢方能脫困，請求協調台大醫院雲林分院派遣醫師前往現場協助處理，經協調後，台大醫院雲林分院急救團隊於12時34分出動前往現場救援，出勤前仍不時與現場救護人員瞭解患者狀況、評估生命徵象並建議急救處置，而在醫師前往現場途中，受困患者於12時47分未截肢順利脫困，經緊急處置後，由六合消防分隊救護車送往台大醫院雲林分院急救。

整起事故已於下午13時11分排除，恢復通車，國道警方對此也提醒用路人，與前車務必保持安全行車距離，才是平安回家的唯一道路。



