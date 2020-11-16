雲林檢警同步掃黑！掃蕩2「治平專案對象」　逮捕嫌犯逾50人

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警局配合警政署實施109年第4次「全國同步掃黑行動」，臨檢搜索67個黑幫經營、聚合處所，並報請臺灣雲林地方檢察署檢察官黃立夫、吳淑娟指揮，藉以遏止犯罪並剷除黑幫勢力。

▲雲林警方專案期間掃蕩各類犯罪，破獲多起毒品案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方指出，本次專案行動共計檢肅治平專案目標2名，拘提、逮捕集團成員及暴力、槍毒犯罪嫌犯共超過50人，成效斐然；其中治平專案對象莊嫌等，因販賣毒品糾紛，涉嫌指揮旗下成員持棒棍、刀械、槍枝等兇器，以恐嚇、毀損、毆打等暴力手段強討毒品債務。案經臺西分局、斗南分局及刑事警察大隊等單位合作，將莊嫌及共犯共9人查緝到案，查扣空氣短槍1把、棍棒34枝、刀械2把等證物。

另名治平專案對象潘嫌則為天道盟太陽會成員，擁槍自重並經營地下錢莊，涉嫌以暴力毆打、恐嚇、妨害自由等手段催討債務，嚴重危害商家及社會治安，案經本局西螺分局、斗六分局、斗南分局、刑警大隊及刑事警察局等單位合作，兵分多路將潘嫌及共犯等13人檢肅到案，並查扣空氣長槍2把、球棒、毒品吸食器等證物。

警方指出本次專案期間，各單位亦同步掃蕩各類犯罪，破獲涉槍暴力案件1件1人、販賣毒品案6件27人、妨害秩序(聚眾鬥毆)案1件2人，並起獲改造手槍1枝、子彈12發、海洛因毒品4.02公克、安非他命毒品51.96公克、愷他命19.45公克、毒品咖啡包14包(共112.82公克)、槍枝零件包等贓證物。

雲林縣警局局長朱宗泰表示，秉持「除惡務盡、平穩治安」理念，對於任何挑釁公權力之行為將嚴加究辦，全力遏制本縣犯罪案件發生，以貫徹縣長張麗善維護治安、打擊犯罪的政策，塑造本縣安居樂業環。

▼遭列為治平專案對象之一的莊嫌涉及多起犯罪，警方將共犯等9人一併查緝到案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）