神級店家VS.民間高手　雲林首屆滷肉飯節千人開飯超壯觀

▲「雲林首次舉辦「滷肉飯節」今(15)日在古坑鄉綠色隧道熱鬧登場，由神級滷肉飯爭霸戰中脫穎而出的專業店家及民間高手在現場展攤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林首次辦「滷肉飯節」今(15)日在古坑鄉綠色隧道熱鬧登場，由神級滷肉飯爭霸戰勝出的專業店家及民間高手在現場展攤，參賽者採用雲林在地食材，加上各家廚藝及獨門配方，現場滷肉飯香味四溢，吸引上千民眾共襄盛舉，鬍鬚張魯肉飯老闆也登台呼籲全國業者採用零檢出豬肉，讓國人吃上美味健康的滷肉飯。

雲林縣長張麗善與中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信簽署優先選用雲林在地優質畜禽產品合作意向書，期能將健康優質的雲林良品傳達給全國人民，為首屆雲林滷肉飯節揭開序幕，副縣長謝淑亞、古坑鄉長沈勝騰、鬍鬚張董事長張永昌、工策會總幹事許宇甄、農業處長魏勝德等人共同見證。

▲現場滷肉飯香味四溢，吸引上千民眾共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，雲林有最好吃的米、最健康的豬肉及最棒的醬油，滷肉飯的三大元素雲林都具備，舉辦滷肉飯節絕對名符其實，特別號召全國各地鄉親好朋友，要吃滷肉飯一定要選擇雲林滷肉飯，在未來含有萊克多巴胺的豬肉要進口台灣，選擇雲林良品零瘦肉精聯盟的豬肉，絕對可以讓大家吃得健康且安全衛生。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信指出，學校營養午餐因美豬進口事件受到許多關注，其實只要選用國產在地豬肉就不會有瘦肉精，公會與縣府簽訂合作意向書，優先選用雲林零瘦肉精聯盟豬肉作為學童午餐食材，讓家長安心、消費者放心。

▲神級滷肉飯爭霸戰冠軍得主第一名回鄉食堂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

鬍鬚張魯肉飯業者張永昌表示，吃滷肉飯時宜先吃大口含滷肉和米飯，先慢嚼品嘗肉香和飯香，然後再稍微攪拌一下，即可吃出滷肉飯的風味；且各家採用的肉材部位和調味作法各有其特色，只要大眾喜歡才是最重要，不過須採用零檢出豬肉讓國人吃出健康才是最重要。

今日同時舉辦神級滷肉飯爭霸戰冠軍得主頒獎，得獎有店家組第一名回鄉食堂、第二名魯香香黃金樂排、第三名賣麥面麵食館；民間高手組第一名吳志憲 （雲林縣元長鄉）、第二名郭耀祥（雲林縣虎尾鎮）、第三名林秀婷（雲林縣西螺鎮）。

農業處長魏勝德表示，縣府特別製作雲林縣滷肉飯美食地圖，歡迎全國滷夫們按圖索店，聞香到雲林，用味蕾細細品嚐雲林縣滷肉飯的好滋味。

▲雲林縣滷肉飯美食地圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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