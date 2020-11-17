　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普突安插「死忠鐵粉」進商務部　搶卸任前施壓中國！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲川普,造勢,北卡州。（圖／路透）

▲《路透社》報導，川普打算安插親信進入商務部。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統大選即將進入尾聲，各家媒體紛紛報導，將由民主黨籍參選人拜登取得最後勝利。眼看連任希望幾乎破滅，總統川普近日可以說是動作頻頻。如今傳出，川普打算趕在卸任前加強對中施壓，《路透社》更報導，他有意任命愛將史都華（Corey Stewart）進入商務部擔任要職，藉以加強推動對中的強硬政策。

根據《路透社》引述消息人士報導，川普有意任命國際貿易律師史都華（Corey Stewart）擔任美國商務部出口管理局的首席副助理事務官。據悉，史都華是川普的忠實支持者，而這個職位更是新設的，位階比現任商務部出口管理局副助理事務官還大，不免讓人懷疑川普是故意搶在卸任前，將親信安插在商務部內。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）到密西根造勢，大選日前最後一場。（圖／路透）

▲專家分析，川普有可能在卸任前做出驚人之舉。（圖／路透）

儘管川普的任期僅剩下2個多月，但史都華有望在這段時間內，採取更嚴厲的對中政策。消息人士透露，川普打算透過史都華持續加強與中國有關的強硬政策。不過目前商務部發言人、白宮以及史都華本人都拒絕針對此事做出回應。

報導指出，這項人事任命是從總統辦公室發出。事實上，前任商務部出口管理局助理事務官阿許奧（Richard Ashooh）7月才剛離職，並由伯爾曼（Matthew Borman）接任。儘管阿許奧任職時間不短，但在中國問題上，他一直都是屬於溫和派。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

►聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
抗日劇「塗髮膠」、護士穿緊身衣　遭陸官媒罵到停播
女房仲傳慾照：好久沒嘿咻　他回一句話…正宮氣炸
根本過譽？張忠謀退休後「台積電發展更好」　知情人搖頭曝關鍵
庾澄慶18歲兒無預警宣布「我要休學」　自拍揭真相
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

擄嬰怪男當街行兇　慘遭MMA格鬥選手「鎖喉裸絞」1秒倒地喊疼！

48歲男娶13歲少女！新郎第5個老婆…稱：保證20歲前不會碰她

把丈夫遺體藏「臥室冰箱」1年！　老婦人槓上當局：把他還給我

川普突安插「死忠鐵粉」進商務部　搶卸任前施壓中國！

「1張票計10次」　投票系統員工爆：目睹拜登灌票現場！0張投川普

6歲女童陳屍森林「器官離奇消失」　2男落網：為了進行黑魔法

美2架B-1B轟炸機飛進「中國東海」防空識別區！　還有2加油機伴飛

11億疫苗富國全搶光！研究：2024才有足夠劑量　貧國「有得排了」

川普控「舞弊」想重新計票！威州開口了：先付2.2億驗票費再說

美喬治亞州重新計票…竟發現2600張票沒算到！　川普仍翻不了盤

李燕轉當上班族「年收破億」　排斥結婚：生孩子我一輩子無法做

國小妹西門巧遇52歲羅時豐超興奮　下秒舉動神反轉...急call爸媽

信撿到槍嗆鄭元暢「你那麼胖」XD　上節目「要準備2星期」：我要減肥

花蓮太魯閣白楊步道看壯闊美景 經7隧道跟蝙蝠一起水濂洞探險

轉角遇到車！台中3機車高速衝出　巷子口「撞成一團」騎士重摔在地

把病房變健身房！癌末男狂操身體　奪健美冠軍...醫生驚：肌肉太發達

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

Ella「堅持自然產+不打無痛」：我神經病　快40歲突想第二胎...「勁寶太可愛」

昨晚喝太多？睡成黑糖Q麻糬 扶起牠又軟掉...黃金鼠堅持賴床

不捨96歲失智夫晚年獨留養老院　91歲妻驚喜入住...兩人激動相擁

擄嬰怪男當街行兇　慘遭MMA格鬥選手「鎖喉裸絞」1秒倒地喊疼！

48歲男娶13歲少女！新郎第5個老婆…稱：保證20歲前不會碰她

把丈夫遺體藏「臥室冰箱」1年！　老婦人槓上當局：把他還給我

川普突安插「死忠鐵粉」進商務部　搶卸任前施壓中國！

「1張票計10次」　投票系統員工爆：目睹拜登灌票現場！0張投川普

6歲女童陳屍森林「器官離奇消失」　2男落網：為了進行黑魔法

美2架B-1B轟炸機飛進「中國東海」防空識別區！　還有2加油機伴飛

11億疫苗富國全搶光！研究：2024才有足夠劑量　貧國「有得排了」

川普控「舞弊」想重新計票！威州開口了：先付2.2億驗票費再說

美喬治亞州重新計票…竟發現2600張票沒算到！　川普仍翻不了盤

中信盃黑豹旗／莊敬差點扳倒西苑　目標木棒組8強追趕強權

擄嬰怪男當街行兇　慘遭MMA格鬥選手「鎖喉裸絞」1秒倒地喊疼！

快訊／高雄砂石車施作工程倒退嚕　她從家裡走出門慘遭碾壓身亡

拜拜抬頭一看「怒摔3尊神像」　前科男現世報結局曝光

爆婚變拿80億贍養費？林青霞突曝家庭互動…揭與富尪「真實關係」

48歲男娶13歲少女！新郎第5個老婆…稱：保證20歲前不會碰她

2020年最後一次「雙天赦日」　轉運就靠今天！一招「煮錢水」招財

日職／栗山英樹續留火腿　簽下一年延長合約

王岐山再度現身談經濟：中國將全面擴大開放成為世界市場

父母是委內瑞拉籍　巴掌大極度早產兒「在隔離中出生」體重僅620克

國際熱門新聞

拜登曾投書：美國沒義務協防台灣

姊妹淘赴約遭大屠殺　她「躲閨蜜屍旁4hrs裝死等救」

川普一家遭紐約上流社會「排擠」

外套「只蓋2點」　她大膽穿小內內吃辣泡麵

醫高材生全身卡45cm洞穴　待救中死亡遭灌漿封印

正妹清涼取貨畫面遭偷拍　雙11「宅配員母湯群組」照瘋傳

美喬治亞州竟發現2600張票沒算到

她用吐司機烤牛排「超有嚼勁」竟遭網友狂批

世衛65人染疫　包括譚德塞團隊成員

美股收盤再創新高！道瓊暴漲470點

新冠疫苗94.5％有效　川普臉書邀功

快訊／特斯拉加入標普500！　股價秒飆升9％

「1張選票計10次」Dominion員工爆：目睹拜登被灌票

中國指牛肉驗出新冠病毒　紐西蘭總理否認

更多熱門

相關新聞

「1張選票計10次」Dominion員工爆：目睹拜登被灌票

「1張選票計10次」Dominion員工爆：目睹拜登被灌票

美國總統大選普遍被認為由拜登勝出，但川普競選團隊一再強調選舉存在詐欺、舞弊行為，其中就包含「Dominion投票系統」（Dominion Voting Systems）少計算270萬張「投川票」的指控。然而，Dominion在底特律的員工向美媒爆料，不僅在值班的24小時之內只看到投給拜登的票，還有選票被重複計算了高達10次。

美2架B-1B轟炸機飛進「中國東海」

美2架B-1B轟炸機飛進「中國東海」

11億疫苗富國全搶光　貧國慢慢排

11億疫苗富國全搶光　貧國慢慢排

美喬治亞州竟發現2600張票沒算到

美喬治亞州竟發現2600張票沒算到

共和黨的不幸　仍被川普掌控

共和黨的不幸　仍被川普掌控

關鍵字：

2020美國總統大選共和黨川普北美要聞拜登賀錦麗民主黨商務部美中台

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

男剝蝦一半倒地斷氣！店家目睹全收驚

拜登曾投書：美國沒義務協防台灣

即／北海科大20歲女學生偕男友燒炭雙亡

快訊／新莊死亡車禍！「血溝」畫面曝光

女護理師為已婚副院長1年墮胎2次！跪姿上吊亡

姊妹淘赴約遭大屠殺　她「躲閨蜜屍旁4hrs裝死等救」

車位都省了！「美濃日常」水溝停車法曝光

即／台南成大男學生租屋處輕生亡

新莊女騎士4秒被輾斃！驚悚3撞畫面曝

李燕「斷食3天」瘦一圈

22歲護理師拒男友求歡　隔天看豬排多個洞

上課穿緊身OL裝！24歲正妹老師「形狀全露」

偶像路過車拋錨⋯進鐵粉家求助

大樂透6號碼全中！男曝彩券只領40萬

川普一家遭紐約上流社會「排擠」

更多

最夯影音

更多
李燕轉當上班族「年收破億」　排斥結婚：生孩子我一輩子無法做

李燕轉當上班族「年收破億」　排斥結婚：生孩子我一輩子無法做
國小妹西門巧遇52歲羅時豐超興奮　下秒舉動神反轉...急call爸媽

國小妹西門巧遇52歲羅時豐超興奮　下秒舉動神反轉...急call爸媽

信撿到槍嗆鄭元暢「你那麼胖」XD　上節目「要準備2星期」：我要減肥

信撿到槍嗆鄭元暢「你那麼胖」XD　上節目「要準備2星期」：我要減肥

花蓮太魯閣白楊步道看壯闊美景 經7隧道跟蝙蝠一起水濂洞探險

花蓮太魯閣白楊步道看壯闊美景 經7隧道跟蝙蝠一起水濂洞探險

轉角遇到車！台中3機車高速衝出　巷子口「撞成一團」騎士重摔在地

轉角遇到車！台中3機車高速衝出　巷子口「撞成一團」騎士重摔在地

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面