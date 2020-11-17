11億疫苗富國全搶光！研究：2024才有足夠劑量　貧國「有得排了」

▲輝瑞及莫德納均宣布疫苗試驗告捷。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）在疫苗上取得的突破性成果振奮人心，美國等富裕國家已確定將購買這些疫苗，而且有可能在下個春天就開始大規模接種。然而，杜克大學（Duke University）全球健康研究所研究顯示，疫苗的劑量在2024年前不足以覆蓋全球人口。

據美國新聞網站Axios報導，輝瑞已同意向美國、歐盟、加拿大、日本和英國出售共11億劑疫苗，而該公司先前曾宣布，他們的目標是從現在到2021年底，生產出13億劑疫苗；換言之，輝瑞接下來13個月生產的劑量將全數賣給這些搶先下單的強國。

另一方面，莫德納的首席醫療官札克斯（Tal Zaks）也透露，由於美國為該公司的疫苗研發提供了資金，並買下了至少1億劑疫苗，因此該公司今年所生產的2000萬劑疫苗將全部銷往美國。

目前在疫苗上取得世界領先成果的兩家公司都已確定近期內生產的疫苗全都被先進國家「包」下了，這意味著其他發展中國家若想買到疫苗，恐怕還得排上好一陣子。另外，輝瑞的疫苗還必須儲存在零下80攝氏度的環境中，以保證疫苗成效，不過這樣的條件與設施是發展中國家少有的。

聽Podcast掌握美選及國際局勢