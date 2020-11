美2架B-1B轟炸機飛進「中國東海」防空識別區！　還有2加油機伴飛

▲兩架美空軍轟炸機飛入東海。(圖/翻攝自推特/@AircraftSpots)



記者張方瑀/綜合報導

根據飛機動態追蹤推特帳號「飛機守望」(Aircraft Spots)最新軌跡圖顯示,兩架美軍B-1B轟炸機從關島起飛後,經過台灣北部飛至東海海域,進入中國劃設的東海防空識別區。

「飛機守望」17日上午9時45分左右發布最新航跡圖,兩架美軍B-1B轟炸機從關島安德森基地(Andersen Air Force Base)起飛後,一路向西北方飛行,經國台灣北部後進入東海防空識別區上空;同時,還有兩架空軍KC-135R加油機提供空中加油支援。

USAF B-1Bs MAZER01 & 02 departed Andersen AFB, Guam en route to the East China Sea.



Aerial Refueling with USAF KC-135Rs PEARL21 & 22 in the block FL190-230. pic.twitter.com/QGWlttgZyT