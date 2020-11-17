美2架B-1B轟炸機飛進「中國東海」防空識別區！　還有2加油機伴飛

▲兩架美空軍轟炸機飛入東海。（圖／翻攝自推特／@AircraftSpots）



記者張方瑀／綜合報導

根據飛機動態追蹤推特帳號「飛機守望」（Aircraft Spots）最新軌跡圖顯示，兩架美軍B-1B轟炸機從關島起飛後，經過台灣北部飛至東海海域，進入中國劃設的東海防空識別區。

「飛機守望」17日上午9時45分左右發布最新航跡圖，兩架美軍B-1B轟炸機從關島安德森基地（Andersen Air Force Base）起飛後，一路向西北方飛行，經國台灣北部後進入東海防空識別區上空；同時，還有兩架空軍KC-135R加油機提供空中加油支援。

USAF B-1Bs MAZER01 & 02 departed Andersen AFB, Guam en route to the East China Sea.



Aerial Refueling with USAF KC-135Rs PEARL21 & 22 in the block FL190-230. pic.twitter.com/QGWlttgZyT — Aircraft Spots (@AircraftSpots) November 17, 2020

《搜狐新聞》指出，美軍B-1B轟炸機近期相當活躍，頻繁出現在南海、東海等海域上空。中國國防部新聞發言人吳謙大校此前在例行記者會上回應稱，近期，美方加大對華挑釁施壓力度，對此中方的態度清晰明確，「一是反對，二是不怕。」

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