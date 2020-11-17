48歲男娶13歲少女！新郎第5個老婆…稱：保證20歲前不會碰她

Child bride 'forced' to marry 48-year-old man and care for kids same age as her A 13-year-old girl was reportedly... 由 Comfort Empowerment and Advocacy Foundation 發佈於 2020年11月16日 星期一

實習記者高琳景／綜合報導

菲律賓民答那峨島近日有一場婚禮，新娘年僅13歲，但新郎已經48歲，且這名少女竟已是新郎的第5個老婆。不少網友氣憤表示「這已經跟文化無關，完全是不對的事」。

根據《太陽報》報導，在菲律賓馬馬薩帕諾（Mamasapano）鎮上（10）月22日有一場伊斯蘭婚禮，48歲的新郎安帕丹（Abdulrzak Ampatuan）在朋友和家人的見證下，舉辦了一場熱鬧的婚禮迎娶13歲的妻子。從照片中可見，新娘穿著白紗略顯羞澀的坐在新郎旁，眾人則開心的拍照。

據報導，新娘表示，她不怕安帕丹，因為他對她很「友善」，「我正在學習做飯，因為我的廚藝並不是很好，我想讓我的丈夫開心。」

▲48歲男子娶13歲嫩妻。（圖／翻攝自臉書／Comfort Empowerment and Advocacy Foundation）

據悉，新郎安帕丹已為小妻子建造了新房讓他們能夠一起生活，而小新娘嫁進來後的主要工作之一，就是幫安帕丹照顧孩子。安帕丹對媒體表示，「我很高興找到她，並與她一起照顧孩子，度過了我的一天。」不過據了解，安帕丹的孩子年齡和小新娘差不多。

安帕丹表示會負擔小新娘的學費，讓她完成課業，並保證在小妻子20歲以前絕對不會碰她，並計畫等到對方滿20歲時才生孩子。

不少網友看到文章後，紛紛留言表示「與宗教無關，這已經是病態了」、「我不在乎他們的文化，我只想可憐那個女生」、「每次看到這樣的事都好想哭，因為我無能為力」、「超級荒謬，她的家人怎麼能夠允許」。

據了解，在菲律賓的某些地區基於伊斯蘭教教義，是允許女生在青春期開始結婚。根據聯合國兒童基金會數據顯示，菲律賓約有15%的女生是在18歲以前就結婚，其中有2%的女生是在15歲前就結婚。