走私貨屢攻！上回洋酒乾木耳想硬闖高雄關...這次再扣100萬包菸

記者黃子倩／高雄報導

高雄關繼上個月查獲貨櫃藏匿乾黑木耳絲還有洋酒之後，13日再度緝獲轉口未稅菸品櫃2案，一共查緝到私菸總數量大約2千箱，數量高達100萬包，因違反緝私條例及菸酒管理法等規定，高雄關因此予以當場查扣。

▲高雄關傳來捷報再度緝獲2起走私菸案，數量高達100萬包。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據高雄關的資料，這次能查獲這兩起未稅菸品案，主要是查緝關員運用風險管理機制，經過濾分析高風險標的，發現從中國廣動廣澳起運，預定轉口到菲律賓的兩轉口貨櫃很可疑，予以鎖定，才成功查獲這100萬包未稅私菸。

▲高雄關傳來捷報再度緝獲2起走私菸案，數量高達100萬包。（圖／記者黃子倩翻攝）

高雄關指出，者兩只40呎的轉口貨櫃，申報貨名叫「STRETCH FILM」，也就是「纏繞膜」，不過當貨櫃在高雄港70號碼頭卸船後，經開櫃查核，卻發現滿櫃的貨物分別用黑色防水袋還有編織袋包裹，拆開來看裡頭根本不是纏繞膜，而是「Two Moon」、「MIGHTY」牌等未稅菸品，由於查核結果與申報不符，違反了海關緝私條例及菸酒管理法等規定，高雄關因此予以當場查扣。

▲高雄關傳來捷報再度緝獲2起走私菸案，數量高達100萬包。（圖／記者黃子倩翻攝）

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