婆家要她眾人前「跪拜公婆」！娘家秒拒絕霸氣力挺　網嘆：下馬威

▲婆家要求迎娶時跪拜公婆。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

婆媳問題層出不窮，甚至還沒嫁進門就鬧出不愉快！一名人妻回想當年結婚時，婆家要求在迎娶儀式多要多一點「跪拜公婆」的環節，且必須在所有親戚朋友面前進行，當時娘家聽了覺得相當傻眼，立刻拒絕這項要求，多年後她回頭看依舊覺得十分不合理。

人妻在臉書社團「爆怨2公社」表示，爸媽總是捨不得女兒離家，結婚時原本有安排拜別父母的儀式，但「連跪都還沒跪就被爸媽扶起」，可見爸媽實在把她捧在手掌心疼，但婆家的態度卻完全相反，要求她在結婚當天「跪拜公婆」，想嫁進門得先在男方親戚面前下跪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲不少人認為跪拜儀式已經不適用於現代。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



所幸娘家護女心切，第一時間就叫出來拒絕這項要求，後來也沒有進行跪拜儀式，但她越想越不是滋味，「真的不知道『跪公婆』的理由是什麼？炫耀？感謝？」在她的認知中，新人跪拜女方父母是為了感謝他們養育之恩，將女兒撫養成人嫁入新的家庭，但幾乎沒聽過新人要跪拜男方父母。

網友看完也替她打抱不平，「一開始就想把媳婦壓下去了嗎」、「通常跪公婆不是要等他們躺著嗎」、「我跟我老婆都只跪死人，雙方家長活人都不跪」、「下馬威，還好娘家挺。」但也有人認為，要嘛雙方父母都跪拜，不然就都不要跪，免得任何一方覺得不公平，「要不要乾脆都不要拜，才不會雙標的這麼嚴重」、「如果對雙方父母都有行跪拜禮，其實是可以接受的，如只單一方任誰都不想吧。」