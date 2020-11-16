梵高颱風重創菲律賓釀67死　7億農作「全泡湯」！越南撤離65萬人

▲菲律賓受梵高（Vamco）颱風侵襲嚴重，目前已有67人死亡。（組圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

中度颱風梵高（Vamco）於上周稍早在菲律賓造成嚴重洪災與土石流，死亡人數不斷上升，目前至少造成67人死亡、21人受傷與12名失蹤者，另外還造成價值2470萬美元（約新台幣7億元）的農業損失。梵高15日以每小時90公里的風速登陸越南之前，已有65萬人提早撤離，但根據當局初步報告，仍有5人受傷。

根據CNN報導，梵高颱風11日以每小時155公里的風速襲擊菲律賓呂宋島，成為今年來侵襲菲律賓的第21個熱帶氣旋，挾帶的大量水氣引發洪災、土石流，隨著搜救工作的持續進行，死亡人數也不斷攀升，到15日為止已有至少67人死亡、21人受傷以及12人失蹤。

▲梵高颱風引發嚴重洪水與土石流，預估有2.5萬幢房屋遭到破壞。（圖／路透）

菲律賓國家防災管理委員會發言人廷包爾（Mark Timbal）表示，梵高造成超過2.5萬幢房屋被毀，價值970萬美元（約新台幣2.7億元）的基礎建設損壞，以及約2470萬美元農業損失。

報導指出，梵高颱風行經菲律賓後風速減弱為每小時90公里，並於15日登陸越南海岸線，越南當局提前規畫疏散危險地區的65萬人，但仍傳出有5位民眾在修葺房屋時不幸受傷。越南過去6個星期以來不斷面臨風暴的襲擊，在梵高登陸前已有159人死亡、70人失蹤以及40多萬個房屋被毀，更使15萬人將面臨糧食短缺的危機。

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