連名字都不知道！國中閨蜜丟完「紅色炸彈」厚臉皮問：妳叫啥名？

▲朋友邀請參加婚禮，卻連自己名字都忘記。（示意圖／CFP）



記者黃可昀／綜合報導

收到國中同學的紅色炸彈，開心答應後對方竟傳訊問「妳的名字叫什麼？」一名女子表示，她和這位新娘是國中同學，畢業後幾乎都沒在聯絡，但聽到對方喜訊仍爽快地答應到場參加，想不到幾天後卻收到讓人傻眼的訊息，「請問大家我還要去嗎？我已讀還沒回她訊息...。」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，雖然國中和這位朋友很要好，但已經很久沒有聯絡，這幾年她還是有關心對方近況，也知道對方改過名字，如今得知要結婚的消息也開心祝福，一口答應要到場參加婚禮，也給了家裡住址等待對方寄來喜帖。

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▲原PO覺得自己被當成去湊人數。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



怎料，過沒幾天突然收到朋友訊息，問她「妳的名字叫什麼？」當下她尷尬到不知道怎麼回應，對方竟然連自己名字都忘記了，還厚臉皮地邀請她參加婚宴，「請問我是去湊人數的就是了？」讓原PO更生氣的還在後頭，朋友甚至拜託她邀請其他國中同學，連自己去問都懶得問，讓她忍不住崩潰說「請問到底誰結婚啦！」

網友傻眼回應，「忘記名字怎麼不會去翻畢業紀念冊呢」、「婚禮後妳和她仍舊陌生，而且她依然不記得妳的名字」、「去啊為什麼不去？反正他不知道你的名字..包200就好，當作是去吃大餐犒賞自己」、「連名字都不知道還想炸人，騙紅包錢的」、「他可能看到妳本人還會問妳是哪位？不要浪費錢去了。」