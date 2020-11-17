登古城想像郭靖力拒蒙古兵　三國迷襄陽探尋三顧茅蘆《隆中對》

▲襄陽城為大陸保存最完整的十大古城之一。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／湖北襄陽報導

湖北襄陽城北倚漢江，加上另三面寬闊的護城河，自古被譽為「鐵打的襄陽」，易守難攻，歷史上曾發生數起慘烈的攻城戰役，仍屹立不搖。一般人熟知的金庸小說裡，橫貫「射雕三部曲」的主角人物郭靖，便是在襄陽城固守，力退南下中原的蒙古兵。此外，《三國演義》裡劉備三顧茅廬，請出大軍師諸葛亮的發生地也在襄陽古隆中，《隆中對》更成為東漢末年三分天下的基礎。

▲古隆中內的草廬，複刻三國時期劉備與諸葛亮《隆中對》場景。（圖／記者魏有德攝）

古隆中景區位於襄陽古城西方13公里處，今年2月才被評定為大陸5A級景區，為三國第一軍師諸葛亮躬耕隴畝、伏龍在野之舊址。《三國演義》中劉備三顧茅廬，諸葛亮在此與他分析東漢末年群雄割據局勢，提出魏蜀吳三分天下，進而一統江山的謀略，便是著名的《隆中對》。

▲襄陽城北為漢江天塹，自古易守難攻。（圖／記者魏有德攝）

此外，襄陽城不僅在《三國演義》120回裡出現過32回，連已過世的武俠小說泰斗金庸，都對襄陽城心神嚮往，最著名的便是北俠郭靖在此地協助宋軍駐守多年，力抗蒙古兵南下。不過，金庸一生從未到到襄陽，小說裡的襄陽城全憑印象，忽略了四面環水的場景。

▲金庸逝世時，襄陽民眾在古城上點起白蠟燭。（圖／翻攝中新網）

金庸晚年時曾用「一江碧水穿城過，十里青山半入城」形容襄陽，也算是彌補早年書寫小說時對於襄陽城，缺少了漢江天塹及護城河發揮作用的描述。金庸過世時，襄陽居民為了感念他，使襄陽走進大眾的視野，自發性地在古城上點起白色蠟燭，畫面令人動容。

▲襄陽唐城影視基地。（圖／記者魏有德攝）

襄陽擁有保存完整的歷史遺跡，也有原比例打造的「唐城」影視基地，包括陳凱歌執導的《妖貓傳》、劉亦菲主演的《花木蘭》，皆是在此地取景。唐城除複製大唐盛世期間的皇城內景象，未來還將打造唐樂、唐食等沈浸式體驗區，讓遊客完全融入時代。