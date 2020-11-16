疫後武當山金頂湧祈福人潮　600年神尊曾赴台遶境現日月同輝奇景

▲武當山天柱峰最高處的金頂供奉玄武真君，香火鼎盛。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／湖北武當山報導

位於湖北十堰市的武當山為道教聖地，供奉玄武真君，也就是台灣俗稱的玄天上帝。昨（15）日為農曆初一，又適逢週日假期，武當山一早便迎來大批信徒，將前往天柱峰的山道擠得水泄不通，為的便是能登上金頂還願祈福。湖北省道教協會副會長李玄辛道長表示，武當山600年玄帝神尊曾於2014年赴台遶境，聖駕踏遍台灣北中南各地，接受信徒膜拜。

▲湖北省道教協會副會長李玄辛道長。（圖／記者魏有德攝）

李玄辛道長踏上武當山修道至今已超過30年，也曾數度隨著武當山道眾赴台進行道教文化交流。李玄辛道長指出，「台灣有深厚虔誠的道教文化，傳承也保持得相當完整，尤其是和武當山有著共同信仰的玄武大帝，每次到台灣交流，透過道文化，更加增進彼此了解和友誼。」

▲武當山紫霄宮內存放許多台灣宮廟前來朝聖交流的物事。（圖／記者魏有德攝）

據悉，武當山600年玄帝神尊於2014年赴台遶境時，曾經在武當山紫霄宮起駕及抵達阿里山受鎮宮時，皆出現日月同輝的自然現象，令信眾嘖嘖稱奇。

▲《夢幻武當》的大型功夫秀。（圖／記者魏有德攝）

武當山除為道教名山外，也是武當派的發源地。台灣民眾熟悉的張三豐，在金庸小說筆下，開宗立派成為不世高手。現實生活中，張三豐為元末明初人，自創內家拳（太極、形意、八卦），其中以太極拳最為出名。《夢幻武當》的大型功夫秀便是以武術結合藝術，透過舞台表演的形式，將太極拳、太極劍、八卦刀等傳統武術精華呈現觀眾眼前。

▲武當山道教建築群採皇家建築法，因山就勢，形成天然風水寶地。（圖／記者魏有德攝）

值得注意的是，武當山道教建築群採皇家建築法式，規模大小因山就勢，形成天然風水寶地，也被列為世界文化遺產之一。其中，紫霄宮位於天柱峰下，為目前保存較完整的皇家廟觀建築群，主殿紫霄殿內刻工精緻的神龕、玉皇大帝及左右陪侍神像，均為明代遺留下來，保存相當完整。