　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

疫後武當山金頂湧祈福人潮　600年神尊曾赴台遶境現日月同輝奇景

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲武當山天柱峰最高處的金頂供奉玄武真君，也就是台灣俗稱的玄天上帝。（圖／記者魏有德攝）

▲武當山天柱峰最高處的金頂供奉玄武真君，香火鼎盛。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／湖北武當山報導

位於湖北十堰市的武當山為道教聖地，供奉玄武真君，也就是台灣俗稱的玄天上帝。昨（15）日為農曆初一，又適逢週日假期，武當山一早便迎來大批信徒，將前往天柱峰的山道擠得水泄不通，為的便是能登上金頂還願祈福。湖北省道教協會副會長李玄辛道長表示，武當山600年玄帝神尊曾於2014年赴台遶境，聖駕踏遍台灣北中南各地，接受信徒膜拜。

▲湖北省道教協會副會長李玄辛道長。（圖／記者魏有德攝）

▲湖北省道教協會副會長李玄辛道長。（圖／記者魏有德攝）

李玄辛道長踏上武當山修道至今已超過30年，也曾數度隨著武當山道眾赴台進行道教文化交流。李玄辛道長指出，「台灣有深厚虔誠的道教文化，傳承也保持得相當完整，尤其是和武當山有著共同信仰的玄武大帝，每次到台灣交流，透過道文化，更加增進彼此了解和友誼。」

▲武當山紫霄宮內存放許多台灣宮廟前來朝聖交流的物事。（圖／記者魏有德攝）

▲武當山紫霄宮內存放許多台灣宮廟前來朝聖交流的物事。（圖／記者魏有德攝）

據悉，武當山600年玄帝神尊於2014年赴台遶境時，曾經在武當山紫霄宮起駕及抵達阿里山受鎮宮時，皆出現日月同輝的自然現象，令信眾嘖嘖稱奇。

▲《夢幻武當》的大型功夫秀。（圖／記者魏有德攝）

▲《夢幻武當》的大型功夫秀。（圖／記者魏有德攝）

武當山除為道教名山外，也是武當派的發源地。台灣民眾熟悉的張三豐，在金庸小說筆下，開宗立派成為不世高手。現實生活中，張三豐為元末明初人，自創內家拳（太極、形意、八卦），其中以太極拳最為出名。《夢幻武當》的大型功夫秀便是以武術結合藝術，透過舞台表演的形式，將太極拳、太極劍、八卦刀等傳統武術精華呈現觀眾眼前。

▲武當山道教建築群採皇家建築法，因山就勢，形成天然風水寶地。（圖／記者魏有德攝）

▲武當山道教建築群採皇家建築法，因山就勢，形成天然風水寶地。（圖／記者魏有德攝）

值得注意的是，武當山道教建築群採皇家建築法式，規模大小因山就勢，形成天然風水寶地，也被列為世界文化遺產之一。其中，紫霄宮位於天柱峰下，為目前保存較完整的皇家廟觀建築群，主殿紫霄殿內刻工精緻的神龕、玉皇大帝及左右陪侍神像，均為明代遺留下來，保存相當完整。

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
台中一家四口租房起火…趴窗呼救「好燙」！房東怒：放任玩火全賠
刑案追蹤／長髮妹遭割喉棄屍　頭七「一束白玫瑰」助警破案
為省錢「重覆用妻牙線」！侯昌明寵女砸6000萬「一次買台中2
川普放大絕！本周要提「大型訴訟」證明選舉違憲
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

態度轉變？港媒：美中「半官方交流」恢復中　民主黨欲改善關係

兒躺冰櫃17年！神秘人捐86萬幫安葬　老母全退回：給更有需要的人

馬雲好友「錢多多」香港鬧區遭4男狂砍　懸賞3600萬緝凶

疫後武當山金頂湧祈福人潮　600年神尊曾赴台遶境現日月同輝奇景

滅門慘案6死！　河南「冷血屠夫」2歲到76歲全殺害

「小朋友生日趴」爆炸！香港重大火警7死10傷　9歲童困屋內亡

兒子出生3天媽擠不出奶　阿嬤順手拿「回奶湯」泡給他喝…全家嚇崩

人妻想生第2胎！「狂啪老公23年」不孕真相曝光　她崩潰喊：被絕後了

快訊／香港油麻地深夜大火！7人困火場慘死　住戶爬窗外求救

RCEP完成簽署　陸商務部：為「雙循環」提供有效支撐

ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了

徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

小嫻金剛同框「每天都甜蜜蜜」　Selina全家到齊..任爸竟吃醋XD

危險！小黑車夜間上國道未開燈　貨車司機「大聲公提醒」秒聽話

吳宗憲和安苡愛被偷拍動怒　氣罵：不怕出去被車撞嗎！

超強默契！12隻手戴上黑白手套 靈活跳「手指舞」網：可以看整天

高雄3歲童眼癌復發...恐雙眼全盲　阿嬤扛百萬醫藥費「盼赴日治療」

顏清標邀「誠信碗粿」沙鹿擺攤！　林小妹徹夜備料...800碗被掃光

態度轉變？港媒：美中「半官方交流」恢復中　民主黨欲改善關係

兒躺冰櫃17年！神秘人捐86萬幫安葬　老母全退回：給更有需要的人

馬雲好友「錢多多」香港鬧區遭4男狂砍　懸賞3600萬緝凶

疫後武當山金頂湧祈福人潮　600年神尊曾赴台遶境現日月同輝奇景

滅門慘案6死！　河南「冷血屠夫」2歲到76歲全殺害

「小朋友生日趴」爆炸！香港重大火警7死10傷　9歲童困屋內亡

兒子出生3天媽擠不出奶　阿嬤順手拿「回奶湯」泡給他喝…全家嚇崩

人妻想生第2胎！「狂啪老公23年」不孕真相曝光　她崩潰喊：被絕後了

快訊／香港油麻地深夜大火！7人困火場慘死　住戶爬窗外求救

RCEP完成簽署　陸商務部：為「雙循環」提供有效支撐

態度轉變？港媒：美中「半官方交流」恢復中　民主黨欲改善關係

一被彈額頭就抱頭倒地！　姜鎬童「委屈水汪眼」親曝弱點…全場笑翻

花店「辦喪事才買白花」！嫌：送女友的最後禮物　殺人棄屍望高寮

張庭12歲女遭酸「最醜星二代」！　母女錄影反擊：又不是靠臉吃飯

宣美穿白靴展現「逆天美腿」！連小香包都被忽略了

想改車「又怕罰單接不完」？5大重點曝光　燈光絕對別亂改

異位性皮膚炎是被你吃出來的！常吃這些食物小心會更癢

「車禍和解兩次」1年9個月後挨罰肇逃　駕駛噴6000元又吊照超傻眼

金正恩睽違27天現身！下令加強全國抗疫工作　防止經濟再受衝擊

活活輾死工人！殺人犯竟跑「墾丁民宿當園丁」　月薪8萬兼討債信差

公主貓要吹暖氣！一關掉就喵喵碎念　 媽傻眼：欸這什麼態度

大陸熱門新聞

人妻想生第2胎！不孕真相曝光崩潰

兒子出生3天　嬤拿回奶湯泡給他喝

「小朋友生日趴」爆炸！香港重大火警7死10傷　9歲童亡

「他趴懸崖邊情緒興奮」　生還妻首次口述被殺細節

工人小錯誤、同事冷眼！釀爆炸19死

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

滅門6死！兇殘男2歲到76歲全殺害

快訊／香港油麻地大火！7人慘死

買4份早餐回家目睹「妻兒遺體被抬出」　人夫崩潰嘶吼

婆婆流連街頭、住垃圾屋　一查竟是「千萬炒樓王」

富商香港遭狂砍　懸賞3600萬緝凶

「狂奔姊」每天踩點衝公司打卡　員工老闆搶看錄影爆紅

無差別狠砍7人！　製作｢魔域｣大陸遊戲公司遭玩家血洗

疫後武當山金頂湧祈福人潮 600年神尊曾赴台遶境現日月同輝奇景

更多熱門

相關新聞

影／搭武漢知音號一秒穿越民國 演員擦身而過整艘船都是舞台

影／搭武漢知音號一秒穿越民國 演員擦身而過整艘船都是舞台

隨著嗚嗚的汽笛聲響起，當遊客走進停靠知音號的碼頭邊，「戲，已經正式開演。」這是武漢最著名的《知音號》飄移式多維體驗劇，遊客在觀賞戲劇的過程中，不僅要在船艙內隨不同場景移動，探索劇情的發展，演員也會穿梭在觀眾身旁，演繹著民國時期親情、愛情和小人物的故事。

台企台商前進武漢 湖北投資簽約項目總金額超800億

台企台商前進武漢 湖北投資簽約項目總金額超800億

台商疫後尋機遇 湖北海峽兩岸合作區拼國家級電子產業基地

台商疫後尋機遇 湖北海峽兩岸合作區拼國家級電子產業基地

天津「兩岸媽祖緣」文創設計賽 兩岸青年線上線下同場較勁

天津「兩岸媽祖緣」文創設計賽 兩岸青年線上線下同場較勁

台美經濟對話20日舉行 國台辦：挾洋自重會陷入任由美方宰割境地

台美經濟對話20日舉行 國台辦：挾洋自重會陷入任由美方宰割境地

關鍵字：

湖北武當山張三豐武當派太極拳紫霄宮金頂玄天上帝真武大帝玄武真君特派現場

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

大樂透6號碼全中！男曝彩券只領40萬

外套「只蓋2點」　她大膽穿小內內吃辣泡麵

「反骨男孩」又有成員退出了！

醫高材生全身卡45cm洞穴　待救中死亡遭灌漿封印

好市多推車塞爆！「紅色方盒」堆整車

花園夜市妹妹擺攤！台南人怒：拒買

唐治平「暴瘦剩皮包骨」欠債百萬近況曝

電視突然巨大黑背亂入！媽媽傻眼

不爽二輪太吵引大亂鬥　19歲騎士遭砍

女友遭媽侮辱！　學霸男星怒切割

士林夜市烤玉米180元　「招牌寫35」結帳才知被坑

一家四口租房起火！房東怒：玩火全賠

北醫男只買台積電　6個月賺75萬

超市捕獲野生男神！188身高藏不住

月薪15萬！女友嫌沒車沒房　他譙：不知足

更多

最夯影音

更多
ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了

ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了
徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

小嫻金剛同框「每天都甜蜜蜜」　Selina全家到齊..任爸竟吃醋XD

小嫻金剛同框「每天都甜蜜蜜」　Selina全家到齊..任爸竟吃醋XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面