台商疫後尋機遇　湖北海峽兩岸合作區拼國家級電子產業基地

記者魏有德／湖北武漢報導

新冠肺炎疫情爆發之初，湖北及武漢是受影響最嚴重的地區。隨著疫情趨緩，「台企台商荊楚行，共建兩岸合作區」大會活動今（13）日在武漢舉行，與會的大陸全國台企聯會長李政宏表示，湖北經過疫情的挑戰後重新站起來，未來結合一帶一路、長三角經濟帶等政策，藉由後發的優勢，是台商抓住機會的好時機。

▲大陸全國台企聯會長李政宏。（圖／記者魏有德攝）

李政宏提到，湖北在汽車、能源、食品及電子信息等產業具有優勢，「接下來在武漢的兩岸合作園區內，可以達成上下游產業的整合，在大陸中部建立起台資企業的根據地，藉由武漢的地理優勢，輻射到更廣大的市場。」

▲上海市台協會長張簡珍。（圖／記者魏有德攝）

上海台商協會會長張簡珍則提到，湖北在人才及區域位置佔有優勢，「台商在投資湖北時，要先準備好短、中、長期的規劃，讓當地政府及企業了解，才能更好的和大方向政策相結合。」

▲湖北海峽兩岸產業合作園黃石片區負責人吳之凌。（圖／記者魏有德攝）

「台企台商荊楚行，共建兩岸合作區」大會趁著疫後經濟復甦的時間節點於武漢舉行，邀請17家大陸上市台企負責人及160餘名台灣嘉賓出席。出席大會的湖北海峽兩岸產業合作園黃石片區負責人吳之凌表示，十三五期間，海峽兩岸合作區抓住5G市場風口，推進電子信息產業發展，已經聚集不少相關產業，「未來在十四五期間，雙循環經濟發展格局下，目標是建立起國家級電子信息產業基地。」