台企台商前進武漢　湖北投資簽約項目總金額超800億

▲大陸國台辦副主任裴金佳。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／湖北武漢報導

「台企台商荊楚行，共建兩岸合作區」大會今（13)日於湖北武漢舉行，這也是在新冠肺炎疫情趨緩後，武漢首度舉行大型的對台交流活動，共計17家大陸上市台企負責人及160餘名兩岸各界人士出席。大陸國台辦主任裴金佳致詞時表示，「中央和國家有關部委要加大對湖北的支持力度，國台辦也積極動員廣大台企台商投資湖北、深耕湖北，全力支持湖北疫後重振。」

▲湖北省副省長趙海山。（圖／記者魏有德攝）

湖北省副省長趙海山致詞時指出，「疫情發生後，台胞台商與大陸同胞攜手共克時艱，傾力馳援湖北，是兩岸一家親的生動體現。」趙海山強調，湖北儘管受疫情衝擊，但經濟社會發展長期向好、穩中向好的基本面、綜合優勢及全國大局和區域發展中的重要地位都沒有改變。

趙海山認為，台商要搶抓湖北疫後重振機遇，實現發展共贏，著眼「十四五」及更長遠發展目標，聚力深耕湖北，「湖北將持續打造市場化、法治化、國際化營商環境，當好店小二，為台資企業在湖北發展提供更好的環境和更大平台。」

▲「台企台商荊楚行，共建兩岸合作區」大會於湖北武漢舉行。（圖／記者魏有德攝）

此外，活動現場還舉行湖北省及大陸全國台企聯共建海峽兩岸產業合作區備忘錄簽約儀式。備忘錄內容顯示，台企聯將把湖北列為重點投資區域，並向其會員及其他台商重點推薦。另外，台企聯也將圍繞智能製造、生物醫藥等海峽兩岸產業合作區（湖北）重點產業發展方向，積極組織台商前往合作區投資考察，並支持湖北省內海峽兩岸青年就業創業基地建設等。

據了解，大會將簽訂各類合同、協議，範圍包括金融、汽車電子、生物醫藥、智慧物流等多個行業和領域，投資總額超200億元人民幣（約860億元新台幣）。

▲湖北舉辦大型台商投資簽約儀式，助力疫後經濟振興。（圖／記者魏有德攝）

值得注意的是，湖北省台辦與國家開發銀行湖北分行、中國進出口銀行湖北分行及中國光大銀行武漢分行分別簽訂《支持海峽兩岸產業合作區（湖北）暨台資項目高質量發展合作協議》、《進一步促進在鄂台資企業高質量發展合作協議》及《進一步優化在鄂台企台胞金融服務合作協議》等重點協議，提供赴鄂台商在金融體系上的保障。

同時，湖北省台辦還將支持全國台企聯在鄂舉辦相關會內活動，推動打造市場化、法治化、國際化營商環境，為全國台企聯會員及其他台企台商不間斷提供優質高效的服務。