天津「兩岸媽祖緣」文創設計賽　兩岸青年線上線下同場較勁

▲兩岸媽祖緣獲獎作品包羅萬象，展現出兩岸年輕人的創意。（圖／大會提供）

記者魏有德／北京報導

「兩岸媽祖緣」文創設計大賽頒獎典禮今（11）日在天津舉行，透過賽事傳承媽祖精神，同時也讓兩岸青年能在疫情下，藉由線上線下結合的競賽方式，相互碰撞創意，激發創作靈感。天津市委常委冀國強表示，媽祖文化作為兩岸交流的橋梁紐帶，會持續秉承兩岸一家親理念，加強津台兩地基層和青少年交流。

▲天津市委常委冀國強仔細觀看獲獎文創作品。（圖／大會提供）

據了解，「兩岸媽祖緣」文創設計大賽採用線上線下結合的方式舉辦，以「弘揚中華文化，傳承媽祖精神，祈願山河無恙，福佑人間平安」為主題，參賽作品呈現媽祖「立德、行善、大愛」的精神，形式新穎兼具時尚特色。

▲兩岸媽祖緣文創大賽落幕，共產生2名金獎、4名銀獎、6名銅獎、20名優勝獎和100名入圍獎。（圖／大會提供）

本屆大賽共收到參賽作品631件，其中，台灣參賽作品達236件。經過專業人士評選，最終產生2名金獎、4名銀獎、6名銅獎、20名優勝獎和100名入圍獎。兩岸參賽青年透過這項賽事，激盪出富含媽祖文化精髓的創意，投射在各自的作品，使作品各具特色又可融會貫通。

▲天津舉行的「兩岸媽祖緣」文創設計大賽獲獎作品。（圖／大會提供）

冀國強除應邀出席頒獎典禮，為獲得金獎的參賽者頒獎，同時也到現場的文創產品展示區，仔細觀看這些獨樹一格的作品。冀國強指出，媽祖文化作為橋梁紐帶，始終激勵兩岸同胞為推動經濟文化交流不懈努力，「要秉承兩岸一家親理念，持續加強津台兩地基層和青少年交流，推動兩岸中華優秀文化傳承發展，為推進兩岸關係和平發展和祖國統一貢獻力量。」

