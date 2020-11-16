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同事兒取名想有「8+9氣魄」！他揭4字入名...變神孩　網回應笑噴

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▲▼ 出生,嬰兒,新生兒,預防針,打針,預防接種 ,出生嬰兒,預防針（圖／記者姜國輝攝）

▲有網友表示，有同事兒子取名想要有8+9風格。（圖／記者姜國輝攝，為示意圖。）

記者曾羿翔／綜合報導

新生兒取名常常被長輩認為是一大學問，有網友就在批踢踢問卦，有同事兒子取名想要有8+9風格，他自己觀察名字有「翔、凱、豪、斌」，都很容易變8+9，想問大家名字裡有什麼字才有8+9的氣魄呢？發問引起許多網友回應，答案令人笑噴。

原PO發文還提到，「台灣8+9」人稱神的孩子，受到神明眷顧。網友回應，「翔、凱、豪、斌」就可以拼出一堆名，包括「凱翔、豪翔、凱斌、豪斌」。還有人表示，「國小同學名字有偉有翔的都混8+9」、「兩個叫偉成的朋友都是8+9」、「志豪、柏翰、柏勳、柏豪、宇翔、凱威」、「有雄有銘有興的都可以」、「有龍的超台」。

也有網友拿最近火紅的動漫《鬼滅之刃》打趣回應，「譚志龍，長大加入鬼殺隊」、「志龍啊」、「叫賺錢人，台語唸起來像炭治郎，你說潮不潮？」

根據內政部統計，國人2019年取名前3大常見字，男性依序為「家豪」（1萬4,208人）、「志明」（1萬3,375人）、「俊傑」（1萬2,587人）； 女性則依序為「淑芬」（3萬1,923人）、「淑惠」（2萬9,947人）、「美玲」（2萬7,355人）。

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8+9取名批踢踢

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