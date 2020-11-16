算命師取名「張茱媞、張姬菇」　超鬧名冊曝光！網笑爛：是多餓啦

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

從姓名學來看，名字的好壞影響一生，就有母親花錢請算命師幫孩子取名，然而拿到範本後，她瞬間傻眼，坦言就算挑喜歡的字重組，也選不出一個好聽的名字。而名冊曝光後，戳笑許多人，大家甚至玩起諧音遊戲，直呼「感覺超兩光！」

女網友在「爆怨2公社」發文吐槽，「那些算命取名字的是不是都用同樣的範本？搞一些生僻字，然後結論就是算字數，這樣大家都差不多名字了吧？這些字就算隨意組合，我也選不出一個好聽的名字阿。」

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從算命老師給的選項可見，在姓氏為「張」的前提下，後面名字筆畫加總為24，而裡頭除了大多是生僻字外，諧音更讓人匪夷所思，包括「茱媞（豬蹄）」、「姬菇（嘰咕）」、「娟菁（捐精）」、「玫敦（沒蹲）」、「凊甄（清蒸）」；甚至連釋義為豬的「彘」都在名單中。

▲一堆生僻字，而且諧音也母湯。（圖／翻攝自爆怨2公社）

原po不禁直呼，「這些名字很鬧，不會考慮...就算組合排列也很難選，我跟我老公笑很久，拿出來大家一起娛樂，笑到我剖腹的傷口都痛了。」

對此，網友們也紛紛笑回，「張凊甄？紅燒不好嗎」、「張姬菇笑死...誰會取這個啦XDDD」、「咕嘰咕嘰咕嘰咕嘰咕嘰咕嘰～愛以西蝶努」、「這些名字連古代人也不會想用吧」、「好像可以取張香菇耶」、「張媓媧...很像黃瓜」、「張娌瑙到底是什麼啦」、「根本是騙錢，照這樣取名一生全毀」、「張姬菇萬萬不能選，以後外號變金針菇」、「裡面滿多蔬菜水果肉類名字，這位命名師應該很餓」。

另外，內行網友則直言，「認真的說，不是這樣取的，配字這樣配五行上是有問題的，而且他幫你搞的這些字，很多根本不符合命格啊」、「有的算命老師真的是同樣筆畫數就同一個字庫裡去挑而已呀，和我們這邊看八字看命格，還要每個給神明擲筊的精細程度不一樣」、「嫠這個字的意思不太好喔！寡婦的意思」。

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▼算命老師是餓了嗎。（圖／翻攝自爆怨2公社）