《鬼滅之刃》善逸「中文配音」超傳神　現場片段流出！批踢踢朝聖

▲鬼滅之刃我妻善逸的中文配音引起網友關注。（圖／翻攝自Facebook／MUSE木棉花）



記者葉國吏／綜合報導

網紅鍾明軒自曝遭《鬼滅之刃劇場版：無限列車》中配換角，咒罵「木棉花」倒閉引發軒然大波，瞬間讓鬼滅之刃中文配音員引發關注。除了鍾明軒無法如願的「魘夢」一角外，批踢踢網友也開始關注起另一主角「我妻善逸」的中文配音，因為實在太過傳神，引起朝聖。

批踢踢鄉民問卦「鬼滅-善逸的中配太屌惹吧？」，原PO直接貼出鬼滅之刃中配「我妻善逸」片段，直呼太傳神了！「這個配音真的很有水準」。這篇發文也讓許多鄉民推崇說「好喜歡這中配 很厲害」、「台配的善逸真的猛」、「讃！ 這才叫專業！」、「這真的很強」、「有配到精隨了」。

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根據作者對「我妻善逸」的人物設定，他是對自己極度沒有自信、為人十分膽小懦弱，時時刻刻都認為自己馬上就要死了，為了不要在單身狀態下死去，經常糾纏女孩子要對方跟他結婚。雖然性格不討人喜歡但心地善良，會為朋友和女孩子挺身而出，所以我妻善逸一角也有許多粉絲。

▲鬼滅之刃我妻善逸中文配音員江志倫。（圖／翻攝自Facebook／江志倫 - 牛奶）

《鬼滅之刃》我妻善逸中文配音員是知名台灣配音員江志倫，他配過的角色有《抓狂一族》中的大澤木晴郎、《蠟筆小新劇場版》佐藤正男，在鬼滅之刃中除了配音我妻善逸外，還有伊黑小芭內、愈史郎等角色。

另外批踢踢鄉民也貼出江志倫在鬼滅之刃中文配音員簽名會現場影片，只見江志倫直接替善逸的歇斯底里個性「傳神配音」，讓許多鄉民大為佩服。