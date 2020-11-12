　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵為何常常誤點？　內行分析「3關鍵原因」：台灣人情味啊～

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼中秋連假最後一天台鐵、高鐵收假人潮。（圖／記者張榮恩攝）

▲許多人搭台鐵都會遇到誤點的狀況。（圖／記者張榮恩攝）

記者曾羿翔／綜合報導

在台灣搭台鐵時常會碰到誤點的狀況，有許多人甚至已經非常習慣，就有網友在批踢踢提問，為什麼台鐵就是會誤點？高鐵、捷運怎麼就不太會誤點？不都是在載乘客嗎？發文釣出許多人在底下回應解答，其中就有人說，台灣人情味啊！另外還可歸納出「車種」、「路線」2原因。

該名提問的網友還指出，台鐵會經常誤點是不是因為台鐵工作者的能力比較差，不如高鐵或捷運，所以常常做不到答應乘客的事情？底下有網友則表示，會誤點是因為「車種、路線」，例如開車時間到了，某旅客匆匆忙忙趕下來，值班副站長等他上車；或是某旅客的保溫瓶掉到軌道下方，站員幫忙用工具撈，所以誤點3分鐘。

另外也有內行網友解答，台鐵車子種類很多，每個站的月台設施配置也不統一，原本規劃好的無障礙車廂，到站後才發現被月台設施擋住，還要再請司機移動位置讓路給輪椅，因此耽誤不少時間，高鐵捷運因為一開始就做好整體規劃，所以較少有這種問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台鐵,台鐵人潮,台鐵旅客,台鐵列車,自強號,區間車,台中車站,台鐵安全,（圖／記者賴文萱攝）

▲有網友表示，台鐵車子種類很多，每個站的月台設施配置也不統一。（圖／記者賴文萱攝）

路線方面，有人則點出，像汐科這種人多又大彎道的站不可能只停30秒。另外也有不少網友點出「台灣人情味」也是誤點的原因之一，「台鐵車都誤點了，旅客還趕不上車，結果還是重開一次門」、「捷運、高鐵幾乎不用等旅客，時間到就開走了，所以乘客上下車速度較快」、「因為高鐵與捷運比較沒人情味」。

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
梵高噴雨彈！北飄「大雨來襲」時間點曝　全台變天降溫
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

梵高+東北風噴雨彈！北飄「大雨來襲」下一整天　全台變天降溫

台鐵為何常常誤點？　內行分析「3關鍵原因」：台灣人情味啊～

愛妻打流感疫苗命危！「必須換心」醫費破200萬　夫淚：幫幫我們

新北三和國小附幼歡樂帶動唱　六股里銀髮長者心花朵朵開

迎黃金55喜　嘉藥首屆校友千歲宴登場

快訊／皇家傳承牛肉麵「慘被出征」！評論刷一排1顆星　網怒聲援

曾被外媒讚譽「世界最美小徑」　宜蘭見晴古道驚見垃圾堆滿山谷

商譽受損！皇家傳承牛肉麵免排隊了...訂單少三分之二

林全談東洋代理疫苗破局「政府吃他豆腐」　莊人祥首曝採購量

雙11「包裹牆」埋哭超商店員…3天恐怖貨海曝！萊爾富：有門市800件

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

台中500棵木瓜遭人「詭異斷頭」　損失至少50萬...24歲果農心血毀

原住民家長初見面！提親超歡樂 媽讚親家母遺傳好：怎麼做的？

張庭168億倉庫「根本美式大賣場」　女兒被酸顏值低...她霸氣：鳳眼是中國風！

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

醉漢開車在十字路口狂轉16圈！ 停馬路中間裸上身大跳「醉拳」

衰！女騎士外套捲車輪失控自摔　撞1500萬法拉利...維修費90萬起

梵高+東北風噴雨彈！北飄「大雨來襲」下一整天　全台變天降溫

台鐵為何常常誤點？　內行分析「3關鍵原因」：台灣人情味啊～

愛妻打流感疫苗命危！「必須換心」醫費破200萬　夫淚：幫幫我們

新北三和國小附幼歡樂帶動唱　六股里銀髮長者心花朵朵開

迎黃金55喜　嘉藥首屆校友千歲宴登場

快訊／皇家傳承牛肉麵「慘被出征」！評論刷一排1顆星　網怒聲援

曾被外媒讚譽「世界最美小徑」　宜蘭見晴古道驚見垃圾堆滿山谷

商譽受損！皇家傳承牛肉麵免排隊了...訂單少三分之二

林全談東洋代理疫苗破局「政府吃他豆腐」　莊人祥首曝採購量

雙11「包裹牆」埋哭超商店員…3天恐怖貨海曝！萊爾富：有門市800件

趁沒人拖走女同事！工作室沙發性侵3回　新北男：看到你就忍不住

松本清招募APP會員現抵50元、屈臣氏祭出「黃金21天」最殺折扣

伊能靜雙11爆買900件　秦昊一聽「右眼皮狂跳」回應了！

CBA／劉錚7分4籃板　周儀翔持續跌出輪替陣容

山下智久下一步拍好萊塢電影！　等15年「修二與彰」新輯聽不到了

EXID約滿後「去餐廳打工」　慧潾SOLO活動陷困境：1個人做不好

拜登稱釣魚台適用《美日安保條約》　汪文斌駁：那是中國固有領土

去一天就發「1.4萬獎金」！　蘋果鼓勵員工到中國出差

星巴克「幻彩魚鱗杯」顏值高！折射散發霓光　加皇冠蓋子更貴氣

狗生太難！煩人爸瘋狂鑽腳下　柴邊吃邊轉...怒瞪：吃飯麥亂

生活熱門新聞

梵高噴雨彈！大雨來襲全台變天

妻打流感疫苗命危　醫費破200萬

女友嫌「禰豆子」占位全丟光　他：會提告

雙11恐怖貨海！萊爾富：有門市800件

長髮女投20元「洗車場神猛洗頭」　一旁小弟嚇到當機

雙11包裹塞爆超商　店員眼神死

台鐵為何常誤點？網分析3關鍵原因

把握陽光！周四起全台連下2天防豪雨地區曝　梵高加速了

超瞎婚禮接待！收完紅包暗示位子不夠

停路邊「萬千子孫黏車頂」　老司機猛盯2樓！

即／皇家傳承牛肉麵被出征！評論刷一排1顆星

獨／好市多北台中店開幕　5獨賣商品曝

好市多北台中店開賣「VIP限定」愛馬仕凱莉包

青青綠帽男友出面道歉！最氣放火是第2次去

更多熱門

相關新聞

台鐵斷軌事件懲處出爐！局長記過

台鐵斷軌事件懲處出爐！局長記過

交通部台鐵局日前被爆出519斷軌事件，鋼軌斷裂長達44公分，交通部長林佳龍得知消息後相當生氣，揚言將對相關人員進行懲處，今日懲處名單出爐，局長張政源自請處分，而副局長、工務處正副處長、段長、站長及養路主任等主管分別記過及申誡。另外「吹哨者」雖未如實填報有疏失，但因有即時通報，功過相抵後不懲處。

60年代台鐵莒光號餐車服務員回歸

60年代台鐵莒光號餐車服務員回歸

超狂台鐵排骨口味乖乖要來了

超狂台鐵排骨口味乖乖要來了

今年鐵道便當節11/13連4天登場

今年鐵道便當節11/13連4天登場

太麻里前鄉長趕不上火車　PO文轟台鐵慘被圍剿

太麻里前鄉長趕不上火車　PO文轟台鐵慘被圍剿

關鍵字：

台鐵誤點批踢踢

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

小A辣去鵰後「下半身真實現況」曝光！

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

徐玄索吻！高庚杓私下小動作超甜

台電4000人退休　明年招考700人起薪曝

梵高噴雨彈！大雨來襲全台變天

買4份早餐回家目睹「妻兒遺體被抬出」　人夫崩潰嘶吼

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

即／林口人氣親子公園驚見男子上吊輕生

獨／中壢清秀妹休學乞討原因曝

妻打流感疫苗命危　醫費破200萬

女友嫌「禰豆子」占位全丟光　他：會提告

2位男神現身台北車站大廳

騎2年Gogoro！他曝「2原因」想換油車

更多

最夯影音

更多
抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師
法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

台中500棵木瓜遭人「詭異斷頭」　損失至少50萬...24歲果農心血毀

台中500棵木瓜遭人「詭異斷頭」　損失至少50萬...24歲果農心血毀

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面