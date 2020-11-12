台鐵為何常常誤點？　內行分析「3關鍵原因」：台灣人情味啊～

▲許多人搭台鐵都會遇到誤點的狀況。（圖／記者張榮恩攝）



記者曾羿翔／綜合報導



在台灣搭台鐵時常會碰到誤點的狀況，有許多人甚至已經非常習慣，就有網友在批踢踢提問，為什麼台鐵就是會誤點？高鐵、捷運怎麼就不太會誤點？不都是在載乘客嗎？發文釣出許多人在底下回應解答，其中就有人說，台灣人情味啊！另外還可歸納出「車種」、「路線」2原因。

該名提問的網友還指出，台鐵會經常誤點是不是因為台鐵工作者的能力比較差，不如高鐵或捷運，所以常常做不到答應乘客的事情？底下有網友則表示，會誤點是因為「車種、路線」，例如開車時間到了，某旅客匆匆忙忙趕下來，值班副站長等他上車；或是某旅客的保溫瓶掉到軌道下方，站員幫忙用工具撈，所以誤點3分鐘。

另外也有內行網友解答，台鐵車子種類很多，每個站的月台設施配置也不統一，原本規劃好的無障礙車廂，到站後才發現被月台設施擋住，還要再請司機移動位置讓路給輪椅，因此耽誤不少時間，高鐵捷運因為一開始就做好整體規劃，所以較少有這種問題。

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▲有網友表示，台鐵車子種類很多，每個站的月台設施配置也不統一。（圖／記者賴文萱攝）



路線方面，有人則點出，像汐科這種人多又大彎道的站不可能只停30秒。另外也有不少網友點出「台灣人情味」也是誤點的原因之一，「台鐵車都誤點了，旅客還趕不上車，結果還是重開一次門」、「捷運、高鐵幾乎不用等旅客，時間到就開走了，所以乘客上下車速度較快」、「因為高鐵與捷運比較沒人情味」。