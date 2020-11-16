《鬼滅之刃》台灣8+9翻版！一張表格吸2萬人共鳴：有來台考察？

▲網友列出鬼滅之刃與台灣8+9相似點。（圖／翻攝自台灣迷因 taiwan meme）



記者黃可昀／綜合報導

日本動漫《鬼滅之刃》魅力風靡到台灣，電影票房日前更突破3億，其中許多各種「呼吸法」的經典台詞也深植人心，網路上更出現不少哽圖。臉書「台灣迷因 taiwan meme」日前就PO出一張截圖，有網友發現主角竈門炭治郎根本就是「階級複製8+9」，還提出個人觀點說服1.7萬名網友，引發巨大迴響。

「台灣迷因 taiwan meme」PO出的截圖提到，炭治郎的父親工作不太穩定，也沒有一份很好的收入，卻娶了外型超亮眼的老婆，「家裡沒什麼錢又生一堆小孩」，最常做的事就是跳舞給神明看，不禁讓他聯想到台灣的8+9（八家將）生態，在個性或其他面向都有極高相似度。網友看完也很有共鳴，「炭甲郎」、「難怪炎柱交際是必要的」、「難怪會叫做陳志龍，一整個8+9的名字」、「鬼殺隊沒有解散，只是跑來台灣發展」、「『郎』若回頭，不是報恩就是報仇。」

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▲鬼滅相關話題掀討論。（圖／翻攝自台灣迷因 taiwan meme）



還有另一篇貼文更是狂吸2萬人按讚，粉專分享網友製作的表格「鬼殺隊VS八嘎囧」，無論是職責、成員、武器、個性等特徵幾乎完全重疊，同樣都是由很多未成年青少年組成，呼吸時都有「菸／煙」，身邊還圍繞不少外型姣好的異性，而且都是「不被政府承認的組織」，超奇妙巧合讓人看了會心一笑。

網友回應，「比較強的臉上會有斑紋或花紋」、「到現在你還以為他們跳的只是陣頭舞嗎」、「可以看最新上映的電影『八嘎之刃-無限遶境』」、「明明輸了小弟還會大喊『大哥沒輸』這點很類似」、「出場都會有背景音樂」、「嚴重懷疑作者吾峠呼世晴如果不是台灣人，就是來台灣考察8+9文化後創作的」」。

雖然貼文讓不少人笑翻，但仍有理性提醒，台灣的陣頭文化極具特色與代表性，不該帶著戲謔語氣或刻板印象來看待，「現在許多地方政府都已經漸漸的開始推廣台灣在地文化，家將團並沒有不被政府所承認」、「台灣這一個文化如果有好的故事和行銷，未必不能造成像鬼滅一樣的風潮。」

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