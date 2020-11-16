中共擁有台主權？蔡正元批「離譜」：脫離只剩下一個辦法

▲蔡正元。（圖／記者孫于珊攝）



記者邱茀濱／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上週才說完「台灣一直都不是中國的一部分」，國務院發言人又稱，美國的「一中政策」明顯與北京的「一中原則」不同，並強調「美國對台灣主權不採任何立場」。對此，前國民黨立委蔡正元今（16）日吐露唯一真相，並分析台灣主權不屬於中國的最後辦法。

針對上述蓬佩奧的說法，蔡正元在臉書發文說，這是一個選舉失敗的國務卿，已經喪失人民委任狀，因此對外發言已無國際效力，加上美國國務院發言人的說法也有錯誤，強調「中國共產黨是一個政黨，政黨不可能擁有領土主權」，北京也不可能笨到會認為「中國共產黨擁有台灣主權」，他批評這說法太離譜。

蔡正元指出，國際法規範最重要的原則是「禁止反言原則」，一個國家最高位階官員，第一次對外表達的國際法意見，就是該國確定的法律立場，因此以後該國官員有任何相反的意見，一律無效。

蔡正元進一步解釋，就台灣主權歸屬問題，除了開羅宣言、波茨坦公告外，美國第一次自行表達意見的官員，是1950年1月5日杜魯門總統發表的「福爾摩沙聲明」，因此「美國對台灣主權不是沒有立場，而是立場早已確定，現在只想裝糊塗。」

就上述說法，蔡正元認為，在杜魯門之後的任何美國官員之言論，抵觸開羅宣言和波茨坦公告一律無效。雖然台獨份子和一些美國官員一直想方設法要推翻國際法既定的台灣領土的主權歸屬，「都是枉然」。

他說，真的要改變這個既定秩序，只剩下一個辦法，就是用武力或其他辦法，強迫任何足以代表中國主權的官員，公開聲明台灣不是中國領土，否則一切都是枉然。