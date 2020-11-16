沒加入RCEP簽署！他質疑台灣「不符合資格」　葉慶元駁斥：別來亂

▲RCEP成員國為10個東盟國，加上中國、日本、南韓、澳洲及紐西蘭 。（圖／路透社）

記者施怡妏／綜合報導

亞太15國日前正式簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），15個成員國裡享有關稅優惠，移除貿易壁壘，而台灣沒被列入其中，貿易關係恐面臨更大的挑戰。對此，律師葉慶元憂心忡忡表示，當區域內其他主要的貿易夥伴互相合作，以外貿立國的台灣卻被排除在外，「未來將如何繼續推動貿易？」

現任國民黨考紀會主委、律師葉慶元在個人臉書發文表示，台灣是以外貿立國，但在整個東亞地區中，只有北韓跟台灣沒有被涵蓋進去RCEP，「當區域內其他主要的貿易夥伴，彼此之間都降低關稅、解除貿易障礙，我們卻被排除，台灣將如何繼續推動貿易？產業及工作機會是否會進一步外流？值得憂慮」。

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有網友留言指出，「台灣不是國家，進入RCEP的前提不存在」。葉慶元則回覆，「簽署貿易協定的前提不見得是國家，也可以是關稅主體，你的政治立場很清楚，不必來這邊亂」；還有網友補充說明，「貿易協定不止限於國家，獨立關稅領域基本上都能簽，不然我們怎麼進入WTO（世界貿易組織）的？」

▲東協10 國與中國大陸、日本、韓國、澳洲及紐西蘭5國歷經長期談判，於11月15日簽署「區域全面經濟夥伴協定(RCEP)」。（圖／翻攝新華社）

其他網友也擔憂表示，「台灣要被隔離了嗎？」「很難看好台灣未來經濟發展前途」、「跟年輕人聊RCEP，竟然一堆人不知道，覺得滿悲哀的」、「會有台商出走潮，企業會自己找出路，只是苦了台灣的經濟和就業」、「台灣賣到那些地區貨品關稅至少扣10%」。

全球最大自貿協定「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）15日正式簽署，共有15個亞太成員國參與，包括新加坡、馬來西亞、泰國、汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、緬甸、菲律賓、越南、韓國、日本、澳大利亞、紐西蘭、中國，範圍涵蓋22億人口，成為全球最大的自貿協定，享有關稅優惠，移除貿易壁壘。