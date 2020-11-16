5分鐘極速冷萃！HIROIA ZIGGY美型外觀成國際咖啡展焦點

▲HIROIA全新推出的ZIGGY極速冷萃咖啡機，超美型外觀成為今年國際咖啡展焦點。（圖／翻攝自HIROIA官網）



記者張惠媛／台北報導

近年冷萃咖啡在咖啡迷中成為熱門關鍵字，低溫萃取的咖啡液，能大幅降低咖啡的酸度及苦澀味，使得咖啡風味更佳甘甜醇厚，不過由於需長時間低溫萃取，一般人在家中自製冷萃咖啡的門檻較高。HIROIA全新推出的ZIGGY極速冷萃咖啡機，大大縮短冷萃咖啡製作的時間，僅需5分鐘就可完成，還可自訂比例製作不同風味的咖啡，質感高雅的美型外觀，更成為今年國際咖啡展的矚目焦點！

HIROIA業務經理葉錞鎂表示，ZIGGY操作簡單，只要在機器裡加入咖啡粉和水，即可自動攪拌並以負壓技術將咖啡風味吸出，不同於一般冷萃咖啡需要數小時製程，ZIGGY僅需5分鐘即可品飲，萃取時間短除了讓生活更便利、也能保留最純粹的咖啡豆風味和香氣，發酵味降低、口感更清爽。

▲ZIGGY極速冷萃咖啡機有專屬APP可自行設定比例，製作出不同風味層次的冷萃咖啡。（圖／記者張惠媛攝）



▲咖啡展上現場製作，僅需5分鐘就可品飲到美味的咖啡，便利又快速，成現代人新寵。（圖／記者張惠媛攝）



ZIGGY不僅「一鍵即飲」，更有專屬APP能設定自己偏好的比例，只要輸入咖啡粉量後，就能自動計算水量產出，還能自由設定浸泡時間、有三段攪拌速度與三段抽取壓力可選擇，讓每一杯冷萃都極富個性與層次感，滿足不同咖啡迷的需求。HIROIA副董事長邱世勳表示，HIROIA不斷在開發更便利、更具質感的產品，APP程式皆是HIROIA針對消費者需求自行研發設計，也因此每每有新品推出，都能在咖啡迷之間掀起一陣風潮。

ZIGGY極速冷萃咖啡機的美型外觀更是本次國際咖啡展的焦點之一，現代人對於居家空間要求高，ZIGGY簡約具科技感和設計感的外觀一秒融入居家擺設，不管是在早晨開啟每日繁忙前來杯美味咖啡，或是與家人共享的閒暇時光，ZIGGY都是最得力的助手，讓咖啡成為生活中不可或缺的關鍵字，就從ZIGGY極速冷萃咖啡機開始。