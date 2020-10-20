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濃郁不苦澀！他激推「全聯冷萃咖啡」跟星巴克超像　手中夯瓶神歪樓

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▲全聯冷萃咖啡。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實説）

▲血清瓶意外掀起討論。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實説）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友自從喝過星巴克的冷萃咖啡後，便成為擁護者，但礙於價格問題，只能偶爾奢侈一下，後來他發現全聯也有在賣，不僅價格親民許多，重點是喝起來「就是那種味道」，於是po文推薦給廣大咖啡控，引起熱烈回響。

網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」提到，「之前被朋友請喝星巴克，那是我第一次喝到冷萃咖啡，覺得口感很滑順，而且比較沒有酸味或苦澀的感覺，一試成主顧...但它的價位我真的沒辦法每天一杯。」

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後來，他聽說全聯有在賣冷萃咖啡，立刻手刀前往，「找了很久，整個全聯只看到雀巢的冰萃濾袋咖啡，就買來試試看，沒想到...照著包裝上指示泡了12小時之後，它喝起來就是我喜歡的那種味道，濃郁不苦澀，而且可以直接冷泡，真的很適合我這個懶人，冰一晚隔天早上就能帶走喝了。」

▲▼咖啡,工作。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

po文狂吸大票咖啡控，紛紛回應「這個真的很好喝」、「準備去買」、「棒耶！我也要入手」、「加氣泡水更好喝」、「前天去全聯也有看到，就很想買下去」、「全聯竟然有賣冷萃！感覺好方便喔」。

另外，照片中他手上的血清瓶也引發熱議，「這個瓶子真的超推的」、「瓶子很好看耶」、「我的重點在瓶子，不會漏水很好用」、「裝血清瓶裡看起來就好喝~」、「大家突然重點變成瓶子，太可愛了」。

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