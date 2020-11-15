觀光局參展「2020台灣國際咖啡展」　喝得到阿里山冠軍咖啡

▲卓武山咖啡農場咖啡。（圖／翻攝自阿里山EASY GO網站）

記者賴文萱／台北報導

「2020台灣國際咖啡展」於13日至16日一連4天在台北南港展覽館一館登場，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處今年也參展，邀集阿里山在地8家優質業者帶著在地產品到場。邀請民眾來趟阿里山咖啡莊園之旅，除可一嚐最高品質的香醇咖啡，莊園還提供咖啡相關的導覽解說、體驗、產品販售及住宿等服務。

阿里山管理處邀集阿里山8家在地優質業者，如鼎豐珈琲莊園、朵花夏、禾田農莊、鴻朋啡茶站、卓武山咖啡農場、香香久溢咖啡莊園、優遊吧斯瑪翡咖啡莊園、七彩琉璃咖啡莊園等在地咖啡莊園等，一同參展台灣國際咖啡展，帶來物超所值的甘醇、滑順「阿里山咖啡」跟現場民眾分享。

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▲阿里山管理處邀集8家在地優質業者參展「2020台灣國際咖啡展」。（圖／觀光局提供）

阿里山管理處馬惠達處長表示，為提高阿里山咖啡從文化、觀光、文創等多元發展，並提昇咖啡品質及生態導覽加值服務，本處已舉辦四梯次「阿里山咖旅達人培訓推廣計畫」，透過阿里山咖啡旅遊達人培訓專業的導覽員，除了提供遊客體驗咖啡旅遊及品嚐到甘醇「阿里山咖啡」外，還能與大阿里山的生態結合，以「精緻、深度、小眾」的核心價值創新旅遊服務，以引領阿里山邁向觀光旅遊新紀元。

阿里山管理處也邀請民眾來一趟嘉義阿里山咖啡莊園之旅，不但可以一嚐最高品質的香醇咖啡，莊園本身還可提供咖啡相關的導覽解說、體驗、產品販售及住宿等服務，周邊日出日落的自然景致相當舒適怡人。

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